Policia ka arrestuar në Qipro 43-vjeçarin rus Aleksei Shopka, i njohur me nofkën “Kinezi”, i cili dyshohet se mori pjesë në vrasjen e Vangelis Zambounis, ose “Zambon”, të ekzekutuar në janar 2024 pranë pikës së karburantit që zotëronte në zonën Neos Kosmos të Athinës.
Shopka mendohet të jetë njëri prej dy personave që kryen atentatin. Ai u ndalua në fund të gushtit 2026, në pjesën veriore të Qipros, pasi autoritetet lokale morën informacion për vendndodhjen e tij. Sipas raportimeve të mediave greke, i dyshuari kishte qëndruar i fshehur në atë territor për rreth 13 muaj.
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Gjurmët që çuan në identifikimin e tij u siguruan nga katër video të kamerave të sigurisë. Regjistrimet pasqyronin lëvizjet e dy autorëve pas krimit, si edhe tentativën e tyre për të zhdukur armët e përdorura.
Pas vrasjes, të dyshuarit shkuan në një banesë në Aspropirgos, e cila dyshohet se ishte përdorur si strehë. Në pamjet e kamerave ata shfaqen teksa mbajnë armët automatike me të cilat ishte kryer atentati.
Video të tjera tregojnë momentin kur ata përdorën një sharrë elektrike në bodrumin e banesës për t’i shkatërruar armët. Në një prej regjistrimeve, njëri prej tyre dëgjohet duke folur në rusisht me një person tjetër dhe duke i deklaruar se provat ishin eliminuar.
Një nga pamjet e fundit, ku fytyra e njërit prej autorëve dallohej qartë, u krahasua nga hetuesit grekë me fotografinë e përfshirë në një dosje aplikimi për azil. Ky verifikim i ndihmoi autoritetet të përcaktonin se personi ishte Aleksei Shopka dhe ta lidhnin atë me vrasjen.
Ndalimi i tij në pjesën veriore të Qipros hasi pengesa ligjore, pasi statusi i këtij territori nuk lejon ndjekjen e procedurës së zakonshme të bashkëpunimit mes autoriteteve qipriote dhe atyre greke.
Raportohet se Shopka u gjet më 24 gusht në Agios Amvrosios, në rajonin e Kyrenias, ku ndodhej pa leje të vlefshme. Gjatë marrjes në pyetje, ai dyshohet se ka pranuar se në korrik 2026 kishte hyrë ilegalisht në një zonë ushtarake pranë Tympos, kishte kaluar në territorin nën kontrollin e Republikës së Qipros dhe më pas ishte rikthyer në pjesën veriore.
Atentati ndaj Vangelis Zambounis ndodhi në orët e para të 14 janarit 2024. Autorët iu afruan makinës së tij, e cila ishte parkuar pranë pikës së karburantit, dhe qëlluan me armë automatike. Në vendin e ngjarjes u gjetën 97 gëzhoja. Pas breshërisë, njëri prej atentatorëve hapi derën e automjetit dhe e qëlloi viktimën edhe me pistoletë.
Makina e përdorur nga autorët u gjet më vonë e djegur në një prej rrugëve kryesore të Athinës. Zambounis ishte një figurë e njohur e krimit të organizuar në Greqi dhe emri i tij ishte përfshirë më herët në hetime për veprimtarinë e grupeve kriminale. Në vitin 2018, ai kishte mbijetuar një tjetër atentati në Pire.
Hetuesit dyshojnë se ekzekutimi lidhet me konfliktet mes grupeve rivale të asaj që njihet si “Mafia Greke”. Këto grupe dyshohet se përplaseshin për kontrollin e aktiviteteve të paligjshme, veçanërisht të kontrabandës së cigareve.