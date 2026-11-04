Të paktën nëntë bomba ruse goditën strehën e civilëve, Zelensky: Sulmi ndaj qendrës humanitare ndër më vdekjeprurësit e luftës

Një sulm ajror rus mbi një ndërtesë në fshatin Komyshuvakha, në rajonin e Zaporizhzhias në juglindje të Ukrainës, ka lënë të paktën 33 të vdekur, ndërsa 50 persona të tjerë rezultojnë të zhdukur.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se bombardimi renditet ndër sulmet më vdekjeprurëse që nga nisja e luftës. Sipas tij, Rusia hodhi të paktën nëntë bomba mbi objektin ku civilët kishin gjetur strehim dhe merrnin ndihma humanitare.
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Guvernatori lokal Mykhailo Semikin shpjegoi se ndërtesa shërbente njëkohësisht si strehë civile dhe si pikë për shpërndarjen e ndihmave. Bodrumi i saj i përforcuar, i financuar nga Bashkimi Evropian, ishte projektuar të përballonte sulme të shumta.
Shpërthimet, megjithatë, rrëzuan strukturën prej betoni dhe shkaktuan zjarr, duke lënë të bllokuar njerëzit që ndodheshin brenda. Objekti ishte ndërtuar vitin e kaluar që mësimi të mund të vazhdonte gjatë luftës. Me afrimin e luftimeve, civilët ishin larguar pak nga pak nga zona dhe ndërtesa nuk funksiononte më si shkollë; ajo përdorej si qendër administrative dhe humanitare.
Misioni i Kombeve të Bashkuara për Monitorimin e të Drejtave të Njeriut në Ukrainë vuri në dukje se bombardimi ndodhi ndërsa civilët ishin mbledhur për të marrë ndihma. Drejtuesja e misionit, Danielle Bell, tha se vendi dhe ora e shpërndarjes ishin bërë publikë.
Sipas Bell, ushtria ruse ose kishte dijeni për shpërndarjen e ndihmave humanitare, ose nuk kishte marrë as masat më elementare për të kuptuar çfarë po ndodhte në fshatin që synonte të godiste. Në secilin rast, tha ajo, sulmi dukej se shkelte parimet më themelore të së drejtës ndërkombëtare humanitare.
Raportimet për sulmin në Komyshuvakha përfshijnë edhe një goditje të dytë, pasi ekipet e emergjencës kishin mbërritur për të shpëtuar të mbijetuarit. Ngjarja ndodhi në një periudhë kur bombardimet ruse ndaj qyteteve dhe zonave të banuara të Ukrainës po përshkallëzoheshin.
Denys Konovalenko dhe Oleksiy Sushchevsky, dy punonjës të shërbimeve të emergjencës nga 44 vjeç, humbën jetën pasi shkuan në vendin e goditjes së parë. Policia ukrainase konfirmoi gjithashtu vdekjen e katër efektivëve, Mykhailo Buzhenko, Mykola Balanda, Mykhailo Romanov dhe Dmytro Besedin. Sipas policisë, ata po ndihmonin banorët të futeshin në një shkollë nëntokësore kur sulmi i dytë goditi personat që përpiqeshin të largoheshin.
Semikin tha se në bombardim u përdorën bomba ajrore KAB-500 dhe FAB-3000. Ai sqaroi se FAB-3000 peshon rreth tre tonë dhe mbart afro 1.5 tonë lëndë shpërthyese; ajo është projektuar për të shkatërruar bunkerë dhe fortifikime të rënda prej betoni.
Zelensky deklaroi se pas goditjes së qendrës humanitare pasoi një tjetër valë sulmesh masive ruse. Qindra dronë dhe dhjetëra raketa lundruese e balistike u drejtuan kryesisht ndaj infrastrukturës energjetike ukrainase.
Ministri ukrainas i Energjisë, Denys Shmyhal, njoftoi se tre dronë shënjestruan një nënstacion elektrik me rëndësi strategjike për funksionimin e centralit bërthamor Khmelnytskyi. Ai paralajmëroi se veprime të tilla vënë në rrezik sigurinë bërthamore të gjithë Evropës dhe tha se Ukraina kishte njoftuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA).
Presidenti ukrainas e lidhi shtimin e sulmeve edhe me ngjarjet politike në SHBA. Ai e quajti domethënës faktin që ato po ndodhnin ditën e zgjedhjeve për Kongresin amerikan, duke thënë se rusët besonin se Amerika nuk do ta vinte re sinjalin e tyre. Zelensky kërkoi që ky terror të vihej re dhe të ndalej.
Ai i kërkoi Uashingtonit ndihmë për mbrojtjen e hapësirës ajrore të Ukrainës. Sipas Zelenskyt, pa këtë mbështetje Rusia nuk do t’i ndalë sulmet me raketa; ai shtoi se Amerika mund të ndihmojë në ndërtimin e një paqeje të ndershme dhe të qëndrueshme.
Sulmet e fundit ndodhin ndërsa administrata e presidentit amerikan Donald Trump po intensifikon përpjekjet për të rifilluar negociatat mes Moskës dhe Kievit. I dërguari amerikan Steve Witkoff u takua së fundmi me Zelenskyn në Norvegji, përpara udhëtimit në Shën Petersburg për një takim me presidentin rus Vladimir Putin.
Zyra e Melania Trump njoftoi ndërkohë se bashkëshortja e presidentit amerikan kishte ndihmuar në arritjen e një armëpushimi në qytetin e pushtuar ukrainas Oleshky. Kjo mundësoi evakuimin e qindra civilëve gjatë fundjavës.
Po sipas zyrës së saj, përfaqësues rusë dhe ukrainas do të takoheshin të enjten në Shtëpinë e Bardhë, një zhvillim që ajo e cilësoi moment të jashtëzakonshëm në historinë amerikane.