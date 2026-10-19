Stuhi të reja kërcënojnë Spanjën, një grua humb jetën në përmbytjet e Katalonjës dhe mobilizohet ushtria

Pas një fundjave me përmbytje të mëdha, dëme të shumta dhe një viktimë në Katalonjë, Spanja po përgatitet për një tjetër valë stuhish të fuqishme që pritet të përfshijë vendin.
Alarm i kuq është shpallur për Majorkën dhe Valencian. Agjencia meteorologjike spanjolle AEMET i ka cilësuar kushtet e parashikuara si “jashtëzakonisht të rrezikshme” dhe ka paralajmëruar për reshje intensive në zonat e prekura tashmë nga moti i keq. Në Ishujt Balearik është angazhuar edhe ushtria, për të mbështetur ekipet e emergjencës.
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Shqetësimi është i lartë në Valencia, ku përmbytjet shkatërruese të vitit 2024 shkaktuan shumë viktima, si dhe në Majorka, ishulli më i madh i arkipelagut Balearik.
Në Katalonjë, një grua humbi jetën pasi u mor nga rrjedha e një përroi të fryrë prej shirave të rrëmbyeshëm në Cabrera de Mar, rreth 25 kilometra në verilindje të Barcelonës. Ajo u zhduk të shtunën në mbrëmje, më 17 tetor, ndërsa trupi u gjet në det të dielën, më 18 tetor. Shërbimi zjarrfikës i Katalonjës konfirmoi lajmin pas kërkimeve për të.
Qindra raste të lidhura me motin e keq janë regjistruar në Katalonjë, Valencia, Andaluzi dhe Ishujt Balearik. Uji ka hyrë në banesa, ka bllokuar rrugë e rrëzuar pemë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale.
Për shkak të rrezikut nga reshjet që pritet të vazhdojnë, qeveria rajonale e Ishujve Balearik ka urdhëruar mbylljen e shkollave në Majorka, Ibiza dhe Formentera. Në Valencia, qarkullimi hekurudhor është ndërprerë deri në një njoftim të ri. Autoritetet u kërkojnë qytetarëve të mos kryejnë udhëtime të panevojshme dhe të tregojnë kujdes të veçantë.
Banorët e Valencias, Ibizës dhe Formenterës kanë marrë në telefonat celularë njoftime paralajmëruese, ku u kërkohet të kufizojnë lëvizjet në zonat e rrezikuara.
Ibiza po përballet me situatë veçanërisht të rëndë: shirat e rrëmbyeshëm kanë mbuluar rrugët me ujë, ndërsa shumë automjete kanë mbetur të zhytura në ujë e baltë. Rruga kryesore drejt aeroportit është mbyllur dhe moti ka penguar ndjeshëm transportin ajror.
Operatori shtetëror i aeroporteve, Aena, njofton se të paktën pesë fluturime janë anuluar dhe 16 janë devijuar në aeroporte të tjera. Janë raportuar gjithashtu anulime të tjera.
Trupa të ushtrisë spanjolle janë dërguar në Ibiza dhe Majorka për të ndihmuar shërbimet vendore të emergjencës.
Përmbytjet kanë sjellë vështirësi edhe në jug të vendit. Në Almeria, në rajonin e Andaluzisë, shërbimet e emergjencës kanë kryer 37 operacione shpëtimi gjatë 48 orëve.
Pranë Malagas, dhjetë persona mbetën të bllokuar të shtunën në mbrëmje në një tunel të përmbytur. Zjarrfikësit ndërhynë dhe i nxorën të gjithë në siguri.
Autoritetet në Spanjë vazhdojnë të jenë në gatishmëri të lartë. Paralajmërimet për stuhi të tjera kanë shtuar shqetësimet për përmbytje të reja, dëme materiale dhe pengesa në transport në disa pjesë të vendit.