Revolta e studentëve/ DW: Rama refuzon të japë dorëheqjen, pavarësisht thirrjeve të studentëve

Revolta e studentëve/ DW: Rama refuzon të japë dorëheqjen, pavarësisht thirrjeve të studentëve

Protestat studentore në Shqipëri çdo ditë, kanë marrë vëmendjen e mediave ndëerkombëtare. Deutsche Welle, shkruan se “pavarësisht thirrjeve për largimin e Edi Ramës, kryeministrin po refuzon të japë dorëheqjen”.

DW citon kryeministrin, i cili tha se demonstratat nuk ishin një kërcënim për qeverinë, por më tepër një kërcënim për ambicien e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Të lidhura

None found

Demonstratat e udhëhequra nga studentët, të nxitura nga pakënaqësia për korrupsionin e dyshuar qeveritar, papunësinë dhe standardet e dobëta të arsimit, kanë tronditur qendrën e Tiranës dhe janë përhapur në qytete të tjera gjatë javës së kaluar.

Të dielën, qindra njerëz u mblodhën jashtë Ministrisë së Arsimit , duke brohoritur “Rama jep dorëheqjen!” dhe hodhën gurë drejt policisë, e cila u përgjigj me gaz lotsjellës, topa uji dhe plumba gome.

Protestat vijnë në një kohë të vështirë për Shqipërinë, pasi është midis një grupi shtetesh të Ballkanit që kërkojnë të anëtarësohen në BE deri në vitin 2030, shkruan DW, e cila thekson se, “Nga Brukseli ka pasur thirrje për qetësi mes protestave të dhunshme. Komisioni Europian të dielën dënoi përdorimin e dhunës në Tiranë dhe qytete të tjera. Komisioni shtoi se mirëpriti angazhimin e autoriteteve shqiptare se e drejta për të protestuar do të mbrohet”.


Shtuar 19.10.2026 07:34

Tags: , ,
Protestuesi “shpërthen” ndaj Ramës: Nëpunësit e tij me rroga 600 mijë lekëshe, por kanë ora dhe veshje nga 20 mijë euro, do të vazhdojmë kauzën (VIDEO)

Protestuesi “shpërthen” ndaj Ramës: Nëpunësit e tij me rroga 600 mijë lekëshe, por kanë ora dhe veshje nga 20 mijë euro, do të vazhdojmë kauzën (VIDEO)
SPAK i komunikon akuzat e reja, Belinda Balluku zyrtarisht e pandehur për korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie dhe shkelje e barazisë në tendera

SPAK i komunikon akuzat e reja, Belinda Balluku zyrtarisht e pandehur për korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie dhe shkelje e barazisë në tendera
VIDEO/ Studentët dhe pedagogët rifillojnë marshimin nga Kryeministria drejt Ministrisë së Arsimit

VIDEO/ Studentët dhe pedagogët rifillojnë marshimin nga Kryeministria drejt Ministrisë së Arsimit
Sindikata e Universiteteve mbështet bojkotin e studentëve, Kovaçi thirrje pedagogëve: Të mblidhemi çdo ditë në protestë!

Sindikata e Universiteteve mbështet bojkotin e studentëve, Kovaçi thirrje pedagogëve: Të mblidhemi çdo ditë në protestë!
Spiropali mungon në mbledhjen e grupit socialist pas kërkesës që Rama të hapë rrugë për zgjidhjen e krizës, zbardhet porosia e kryeministrit për deputetët

Spiropali mungon në mbledhjen e grupit socialist pas kërkesës që Rama të hapë rrugë për zgjidhjen e krizës, zbardhet porosia e kryeministrit për deputetët
Pamjet me dron/ Pjesëmarrje masive e pedagogëve në protestën e studentëve para Kryeministrisë! Të rinjtë refuzojnë dialogun, kërkojnë dorëheqjen e Ramës

Pamjet me dron/ Pjesëmarrje masive e pedagogëve në protestën e studentëve para Kryeministrisë! Të rinjtë refuzojnë dialogun, kërkojnë dorëheqjen e Ramës
Kreu i Sindikatës së Pedagogëve përplaset me Drejtoreshën e MIA! Përfaqësuesja e qeverisë detyrohet të largohet

Kreu i Sindikatës së Pedagogëve përplaset me Drejtoreshën e MIA! Përfaqësuesja e qeverisë detyrohet të largohet
Pedagogë dhe studentë sfidojnë kryeministrin poshtë zyrës së tij: Arrestoni Ramën!

Pedagogë dhe studentë sfidojnë kryeministrin poshtë zyrës së tij: Arrestoni Ramën!