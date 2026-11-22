Një stuhi me fuqi shkatërruese ka përfshirë pjesën jugore të Brazilit, duke shënuar një bilanc tragjik prej të paktën 5 viktimash dhe 265 të plagosurish.
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Ngjarja ndodhi gjatë natës së së premtes në shtetin Rio Grande do Sul, ku erërat arritën shpejtësi deri në 114 kilometra në orë, sipas raportimeve të CNN.
Qyteti më i prekur është Tupanciretã, i cili ka rreth 20 mijë banorë. Një pjesë e konsiderueshme e popullsisë u detyrua të braktisë shtëpitë për shkak të rrezikut dhe dëmtimeve të shkaktuara. Rreth 40 persona gjetën strehim të përkohshëm në qendra publike, bëri të ditur Mbrojtja Civile e shtetit.
Dëmet materiale janë të rënda. Autoritetet lokale njoftuan se afërsisht 8 mijë nga 8.600 banesa të qytetit u dëmtuan. Brenda më pak se një ore, stuhia arriti të shkulë çatitë e ndërtesave, të shembë mure, si dhe të rrëzojë pemë dhe shtylla elektrike.
Si pasojë e dëmtimeve të shumta në infrastrukturë, e gjithë zona mbeti pa furnizim me energji elektrike dhe ujë të pijshëm.
Në reagim ndaj katastrofës, qeveria federale e Brazilit e shpalli zonën në gjendje fatkeqësie, duke i lejuar ministritë të aktivizojnë fonde dhe burime për banorët e prekur.
Rreth 200 ushtarakë janë vendosur në terren për të pastruar rrugët, hequr mbeturinat dhe rikthyer normalitetin në jetën e përditshme.
Gjithashtu, një ekip mjekësor u dërgua për të vlerësuar gjendjen e sistemit shëndetësor vendor, pasi edhe spitali i qytetit pësoi dëme nga stuhia.