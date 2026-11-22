Berlini po e përshpejton modernizimin e ushtrisë dhe po përgatitet për skenarët e konflikteve të së ardhmes.
Siç njofton Reuters, forcat gjermane kanë kryer provat e para operacionale me dronë kamikazë në Lituani, afër kufirit bjellorus, teksa po testojnë njëkohësisht sisteme të inteligjencës artificiale që shërbejnë për identifikimin dhe vlerësimin e objektivave ushtarake.
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Këto prova u zhvilluan gjatë stërvitjes së madhe ushtarake “Freedom Shield”, në poligonin e Rudninkait, ku ishte i pranishëm edhe kreu i ushtrisë gjermane, Christian Freuding.
Në demonstrim, dronët e prodhuar nga kompanitë gjermane Helsing dhe Stark kryen sulme të simuluara kundër mjeteve të blinduara dhe tankeve. Për të verifikuar aftësitë e tyre operacionale, pajisjet përdorën koka luftarake joaktive, pa ngarkesë shpërthyese.
Bëhet fjalë për mjete ajrore që përdoren një herë të vetme dhe njihen edhe si municione fluturuese që qëndrojnë në ajër (loitering munitions). Këto pajisje mund të rrinë mbi një zonë të caktuar për disa kohë, të zbulojnë objektiva dhe më pas të hidhen me shpejtësi drejt tyre, duke shpërthyer në çastin e goditjes.
Përveç dronëve, ushtria gjermane ka vënë në provë edhe sistemin “Clarity”, program i zhvilluar nga kompania Helsing, i cili mbështetet te inteligjenca artificiale për të analizuar të dhënat ushtarake.
Ky sistem mund të trajtojë sasi të mëdha informacioni të mbledhura nga satelitët, dronët dhe sensorë të tjerë. Më pas, ai vlerëson situatën në terren dhe u propozon forcave ushtarake objektiva si dhe veprime të mundshme, duke e bërë më të shpejtë procesin e vendimmarrjes.
Në konfliktet e sotme, këto teknologji po fitojnë një peshë gjithnjë e më të madhe, sidomos pas përdorimit masiv të dronëve nga Rusia dhe Ukraina në luftën mes tyre.
Këto testime bëjnë pjesë në planin e Berlinit për forcimin e pranisë ushtarake në krahun lindor të NATO-s.
Në vitin 2023, ministri gjerman i Mbrojtjes, Boris Pistorius, u zotua se një brigadë luftarake do të vendosej përgjithmonë në Lituani. Ky veprim konsiderohet si një hap i paprecedentë për ushtrinë gjermane.
Brigada e 45-të e blinduar, e vendosur në Rudninkai dhe Rukla, parashikohet të përfshijë rreth 5 mijë ushtarë dhe 2 mijë mjete ushtarake, duke përfshirë dhjetëra tanke, kur të arrijë funksionalitetin e plotë deri në fund të vitit 2027.
Për momentin, rreth 1.800 ushtarë gjermanë ndodhen në Lituani, si pjesë e dislokimit gradual të kësaj force.
Rritja e pranisë ushtarake gjermane në rajon ndodh në një moment kur NATO po paralajmëron për shtimin e kërcënimeve të mundshme nga Rusia.
Sipas disa zyrtarëve të Aleancës, deri në vitin 2029 Moska mund të ketë kapacitetin për të nisur një sulm të gjerë kundër një shteti anëtar të NATO-s.
Nga ana tjetër, Moska ka mohuar vazhdimisht se ka plane agresive kundër vendeve të Aleancës, duke e akuzuar NATO-n se po i përshkallëzon tensionet duke zgjeruar praninë e saj ushtarake pranë kufijve rusë.
Ndërkohë, Gjermania po i kushton qindra miliarda euro modernizimit të forcave të armatosura, pasi për dekada investimet ishin të kufizuara dhe pasi siguria në Evropë ndryshoi thellësisht pas pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022.