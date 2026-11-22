Sot ka përfunduar me sukses gara ndërkombëtare “European Defense Tech Hackathon”, pas tri ditësh me aktivitete intensive.
Kjo ngjarje u organizua për herë të parë në Kosovë, nën kujdesin e Ministrisë së Mbrojtjes, në bashkëpunim me Innovation Centre Kosovo (ICK) dhe European Defense Tech Hub (EDTH).
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Në ceremoninë e mbylljes, ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, shprehu mirënjohjen për të gjitha ekipet pjesëmarrëse dhe organizatorët për përkushtimin e treguar gjatë garës.
Në një postim në llogarinë e tij zyrtare në Facebook, Maqedonci theksoi se për të çdo ekip që mori pjesë ishte fitues. Ai shtoi se ishte kënaqësi të shihte nga afër idetë dhe zgjidhjet e prezantuara, si dhe potencialin e të rinjve për të dhënë kontribut në avancimin e teknologjisë në sektorin e mbrojtjes.
Në përfundim të garës, u shpërndanë edhe çmimet për tri ekipet më të mira.
Qëllimi i “European Defense Tech Hackathon” është të lidhë teknologët, institucionet publike, investitorët dhe operatorët në fushën e teknologjisë me përdorim të dyfishtë dhe asaj të mbrojtjes, duke kapërcyer hendekun mes tyre.