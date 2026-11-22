Pjesa e dytë e ndeshjes mes Trabzonsporit dhe Eyupsporit ka nisur, me skuadrën vendase që kryeson 1-0. Goli i vetëm deri më tani është shënuar nga Tufan në minutën e pestë, në kuadër të javës së 12-të të Superligës turke.
Megjithëse sulmuesi i Shqipërisë, Ernest Muçi, nuk ka arritur ende të shënojë në këtë sfidë, ai po zhvillon një paraqitje të mirë dhe momentalisht vlerësohet me notën 7.4 sipas “Flashscore”.
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Në minutën e 17-të, shqiptari provoi një goditje të fuqishme nga distanca e konsiderueshme, një “predhë” e vërtetë, por u përball me një ndërhyrje fenomenale të portierit Biglin, i cili i mohoi finalizimin ish-sulmuesit të Tiranës.