Një studente 18-vjeçare u gjet e vdekur në apartamentin në Bolonja ku banonte me një moshatare. Ngjarja ka tronditur qytetin italian.
Viktima, Elisa Turrini, ishte nga Riva del Garda, në rajonin e Trentino-s. Dyshimet paraprake janë se ajo ndërroi jetë gjatë gjumit, ndoshta për shkak të një problemi të papritur shëndetësor.
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Elisa ishte vendosur së fundmi në Bolonja për të studiuar në Fakultetin e Farmacisë të Universitetit Alma Mater Studiorum. Më 24 dhjetor ajo do të festonte 19-vjetorin e lindjes.
Shoqja me të cilën ndante apartamentin e gjeti pa jetë gjatë natës mes të hënës, 23 nëntor, dhe të martës, 24 nëntor. Ekipet e emergjencës mbërritën menjëherë, por nuk mundën ta shpëtonin.
Sipas të dhënave të para, mbrëmjen para se të ndërronte jetë, 18-vjeçarja u kishte thënë disa shoqeve se kishte dhimbje të forta barku. Për këtë arsye, kishte shkuar të flinte më herët se zakonisht.
Shkaku i saktë i vdekjes nuk dihet ende. Paraprakisht dyshohet se Elisa mund të ketë pësuar një problem shëndetësor teksa flinte.
Prokuroria ka kërkuar kryerjen e autopsisë, e cila, sipas raportimeve, pritet të zhvillohet deri të enjten, më 26 nëntor. Informacionet paraprake nuk tregojnë se studentja kishte kërkuar më parë ndihmë në institucionet shëndetësore për shqetësimet e papritura.
Lajmi i vdekjes së Elisës ka sjellë trishtim edhe në vendlindjen e saj. Vetëm pak muaj më parë, ajo kishte përfunduar gjimnazin Maffei në Riva del Garda.
Në kujtim të saj, shkolla e mesme mbajti një minutë heshtje para fillimit të mësimit. Autoritetet italiane presin përgjigjet e autopsisë për të përcaktuar rrethanat e sakta të vdekjes së 18-vjeçares.