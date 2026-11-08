SHBA ofron deri në 20 milionë dollarë për të dhëna mbi aktivitetin bërthamor të Iranit, krijohet “Task Forca Iron Gate

Departamenti amerikan i Shtetit ka njoftuar një shpërblim deri në 20 milionë dollarë për individët që mund të japin informacione mbi programin bërthamor të Iranit, duke përfshirë lokacionet, pajisjet dhe personelin e angazhuar në të.
Personat që do të sigurojnë të dhëna të vlefshme nuk do të përfitojnë vetëm nga shpërblimi financiar, por mund të marrin edhe ndihmë për t’u zhvendosur.
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Oferta është bërë në kuadër të programit “Shpërblime për Drejtësi”. Departamenti amerikan i Shtetit deklaroi se refuzimi i Iranit për të bashkëpunuar me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) ka vështirësuar verifikimin e plotë të veprimtarisë bërthamore të Teheranit.
Sipas institucionit amerikan, kjo mungesë bashkëpunimi ka ndërprerë vazhdimësinë e informacionit lidhur me prodhimin dhe rezervat e pjesëve kryesore të programit, mes tyre edhe centrifugat bërthamore.
Këto pajisje përdoren për pasurimin e uraniumit. Materiali mund të shërbejë për karburant në reaktorët civilë, por në nivele shumë të larta pasurimi mund të përdoret edhe për krijimin e armëve bërthamore.
Njoftimi i Uashingtonit publikohet në një periudhë përplasjesh të vazhdueshme me Teheranin. Vitin e kaluar, presidenti Donald Trump deklaroi se sulmet e kryera nga forcat amerikane dhe izraelite kishin “shkatërruar plotësisht” objektet bërthamore iraniane.
Megjithatë, pamjet satelitore kanë shtuar dyshimet mbi aktivitetet e Iranit, ndërsa raportime të ndryshme flasin për ndërtime të reja pranë bazave raketore të vendit.
Në të njëjtën kohë, ushtria amerikane ka bërë të ditur krijimin e “Task Forcës Iron Gate”. Struktura e re do të përqendrohet në frenimin e transportit ndërkufitar të armëve dhe materialeve iraniane që janë nën sanksione.
Komanda Qendrore Amerikane (CENTCOM) tha se task-forca do të ketë selinë në Tampa të Floridës dhe do të punojë së bashku me agjenci të tjera të qeverisë amerikane.
Detyra e saj nuk do të kufizohet vetëm te lëvizja e armëve. Ajo do të ndjekë edhe mallrat me përdorim të dyfishtë, si dhe kanalet e paligjshme për sigurimin e të ardhurave.
CENTCOM pretendon se bllokada detare e vendosur ndaj porteve iraniane e ka penguar Teheranin të eksportojë naftë të papërpunuar me një vlerë mbi 25 miliardë dollarë.
Ndërkohë, Donald Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë e ndërmarrjes së sulmeve të tjera kundër Iranit. Ai ka përmendur edhe objektin nëntokësor të lidhur me programin bërthamor iranian, i njohur si Mali Pickaxe.
Në një intervistë për Fox News, presidenti amerikan tha se goditja ndaj këtij objekti mund të realizohej brenda një ore, duke e paraqitur operacionin si një veprim jo veçanërisht të vështirë.
Sidoqoftë, deklaratat e fundit nga Shtëpia e Bardhë sugjerojnë se Uashingtoni po tregohet më i kujdesshëm për të shmangur një përshkallëzim të ri ushtarak.
Trump dhe zëvendëspresidenti JD Vance kanë pranuar se kundërshtimi publik ndaj luftës me Iranin ndikoi negativisht në performancën e Partisë Republikane gjatë zgjedhjeve të mesit të mandatit.
Të premten, Trump tha se Irani kërkon t’i japë fund konfliktit tetëmujor me Shtetet e Bashkuara dhe të arrijë një marrëveshje. Ai iu referua dëmeve që përplasja ka shkaktuar në ekonominë dhe ushtrinë iraniane.
Katari, që po ndërmjetëson mes dy vendeve, konfirmoi gjithashtu se palët po shqyrtojnë propozimet e paraqitura dhe se mundësia për një marrëveshje ende nuk është përjashtuar.
Raportimet bëjnë të ditur se negociatorët iranianë kanë diskutuar me ndërmjetësit një plan për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit brenda 48 orëve, nëse Shtetet e Bashkuara plotësojnë shtatë kërkesat e Teheranit.
Në qershor, SHBA-ja dhe Irani kishin arritur një marrëveshje paraprake për përfundimin e luftës dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit. Megjithatë, pak javë më vonë, marrëveshja u rrëzua pas rifillimit të sulmeve iraniane ndaj anijeve dhe rikthimit të bllokadës amerikane.