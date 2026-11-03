SHBA godet ishullin iranian të Keshmit, tensionet me Teheranin rikthehen në plan të parë

Forcat amerikane ndërmorën një operacion të kufizuar kundër objektivave në ishullin iranian të Keshmit. Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara e përshkruan ndërhyrjen si masë mbrojtëse për të ruajtur sigurinë e trupave dhe aseteve të tyre në rajon.
Tre zyrtarë amerikanë, që dhanë informacion për CNN në kushte anonimiteti, thanë se goditjet ndodhën të hënën, pasi pala iraniane kishte hapur zjarr në drejtim të një avioni amerikan.
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Sipas njërit prej tyre, bëhej fjalë për një kundërpërgjigje të kufizuar ndaj përdorimit nga forcat iraniane të raketave tokë-ajër kundër aseteve amerikane, dhe jo për një operacion që përfshihej në një fushatë më të gjerë ushtarake ndaj Iranit. Një tjetër zyrtar i tha CNN se pikërisht përdorimi i këtyre raketave nga iranianët i kishte dhënë veprimit karakter mbrojtës.
Një person në dijeni të çështjes shpjegoi se administrata amerikane kishte vendosur të mos e njoftonte menjëherë sulmin, me qëllim që ai të mos perceptohej si një ndërhyrje ushtarake me përmasa më të mëdha nga ato reale.
Këto zhvillime nxjerrin sërish në pah mungesën e një zgjidhjeje mes Uashingtonit dhe Teheranit, ndërsa rreziku që përballjet ushtarake të rifillojnë vazhdon të ekzistojë.
Në orët e para të së martës, sipas kohës lokale, në ishullin e Keshmit u dëgjuan disa shpërthime, njoftoi agjencia iraniane e lajmeve Fars. Zhurmat u dëgjuan edhe në ishullin Hengam dhe në qytetin portual Bandar Abbas, të dy pranë Ngushticës së Hormuzit.
Gjatë javës së fundit, Teherani ka deklaruar se ka vënë në shënjestër disa dronë të Shteteve të Bashkuara në rajon. Garda Revolucionare iraniane njoftoi të hënën në mbrëmje se kishte rrëzuar mbi Keshm dy dronë amerikanë zbulimi.
Lidhja e drejtpërdrejtë mes këtij pretendimi dhe goditjeve amerikane mbetet e pakonfirmuar. Raportime të tjera bëjnë të ditur se Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë pretendimet për rrëzimin e dronëve.
I vendosur rreth 22 kilometra nga Bandar Abbasi, Keshmi ka peshë të veçantë strategjike për Iranin, sidomos në mbikëqyrjen e qarkullimit detar përmes Ngushticës së Hormuzit. Gjatë konfliktit, objektiva në këtë ishull janë goditur edhe më herët nga Shtetet e Bashkuara.
Ngushtica përbën një ndër rrugët kryesore energjetike në nivel botëror. Para luftës, aty transportoheshin rreth 20 milionë fuçi naftë çdo ditë, ndaj pengimi i lundrimit në këtë korridor përfaqëson një rrezik të rëndë për tregjet ndërkombëtare të energjisë.
Goditjet e reja ndodhën ndërsa presidenti amerikan Donald Trump po sinjalizonte se përpjekjet diplomatike me Teheranin mund të sillnin rezultat. Në një mesazh të publikuar të hënën në rrjetet sociale, ai shprehu mundësinë që të arrihej një marrëveshje me Iranin.
Nga ana e tij, ministri i Jashtëm iranian ka njoftuar se oferta e Teheranit parashikon rihapjen e Ngushticës së Hormuzit brenda dy ditësh, në rast se palët arrijnë një marrëveshje.
Edhe zëvendëspresidenti amerikan JD Vance tha të hënën se ishte shënuar përparim në përpjekjet e Uashingtonit dhe Teheranit për t’i dhënë fund konfliktit.
Vance i përshkroi iranianët si disi të paparashikueshëm dhe kujtoi se, siç përsërit presidenti, në dispozicion të tij mbeten si mjetet ushtarake, ashtu edhe ato joushtarake. Ai theksoi se përparimi ishte bërë, por mbetej për t’u parë nëse mund të arrihej më shumë.
Zëvendëspresidenti tregoi gjithashtu se pak më parë kishte diskutuar situatën me Trump dhe se të dy e shihnin me optimizëm mundësinë e një marrëveshjeje.
Në një intervistë për Fox News, Trump nuk iu përgjigj drejtpërdrejt raportimeve mbi sulmet e fundit në Iran. Megjithatë, ai sinjalizoi se një objektiv tjetër i mundshëm për SHBA-në ishte “Mali Pickaxe”, një strukturë bërthamore nëntokësore ku Izraeli dyshon se mbahen një pjesë e rezervave iraniane të uraniumit të pasuruar dhe pajisje të avancuara për pasurimin e tij.
Sipas Trump, një ndërhyrje e tillë nuk do të përbënte ndonjë vështirësi të madhe dhe mund të realizohej brenda një ore, në çdo moment që Shtetet e Bashkuara do të dëshironin. Që nga nisja e luftës, presidenti amerikan e ka ngritur disa herë mundësinë e goditjes së këtij objekti.
Në orët e para të së martës erdhi edhe një paralajmërim i ri nga Mohammad Bagher Ghalibaf, kryetari i Parlamentit iranian dhe drejtuesi i negociatave me Shtetet e Bashkuara.
Ghalibaf tha se kërcënimet dhe veprimet ushtarake të armikut nuk do ta detyronin popullin iranian të nënshtrohej. Ai paralajmëroi gjithashtu se çdo gabim i kundërshtarit do të merrte një përgjigje ushtarake dhe strategjike të paparashikueshme nga Irani.
Më herët, të shtunën, udhëheqësi suprem iranian Mojtaba Khamenei kishte paralajmëruar se një sulm i ri i madh do të sillte kundërpërgjigje pa kufij gjeografikë.
Një zyrtar i lartë i sigurisë në Teheran i tha ndërkohë CNN se objektivat e mundshëm të Iranit nuk kufizoheshin tek infrastruktura e naftës, por mund të përfshinin edhe infrastrukturë të sektorëve të tjerë, mes tyre atë të inteligjencës artificiale.
Raportimet për sulmet në Keshm u reflektuan menjëherë në tregjet ndërkombëtare: në orët e para të tregtimit në Azi, nafta u shtrenjtua.
Deri përpara daljes së këtyre lajmeve, çmimet kishin ndjekur prirje rënëse, ndërsa investitorët po vëzhgonin nga afër ecurinë e bisedimeve diplomatike ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.