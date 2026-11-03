Probleme me skanimin e mbi 250 mijë fletëvotimeve në 332 qendra në Nju Jork, republikanët akuzojnë demokratët për manipulim

Në 332 qendra votimi, të shpërndara në më shumë se 40 komuna të qarkut Weschester në Nju Jork, makinat nuk kanë arritur të skanojnë mbi 250,000 fletëvotime.
Një zyrtar zgjedhor i shtetit të Nju Jorkut ia atribuoi problemin një gabimi në programim. Për shkak të tij, votuesve u është kërkuar të përdorin fletëvotimet e emergjencës.
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Jenkins tha se këto fletëvotime do të numërohen vetëm pasi qendrat të mbyllen në orën 9 të mbrëmjes. Sipas tij, numërimi nuk do të bëhet me dorë: fletët do të kalojnë nëpër makinat e skanimit.
Ekzekutivi, i cili nuk mbikëqyr bordin zgjedhor të qarkut, bëri të ditur se shteti nuk kishte vendosur zgjatjen e orarit të votimit. Jenkins sqaroi gjithashtu se gjatë votimit të hershëm qarku përdor grupe të tjera makinash.
Ndërkohë, republikanët e kanë përdorur defektin për të akuzuar kundërshtarët demokratë për manipulim.