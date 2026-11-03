Probleme me skanimin e mbi 250 mijë fletëvotimeve në 332 qendra në Nju Jork, republikanët akuzojnë demokratët për manipulim

Probleme me skanimin e mbi 250 mijë fletëvotimeve në 332 qendra në Nju Jork, republikanët akuzojnë demokratët për manipulim

Në 332 qendra votimi, të shpërndara në më shumë se 40 komuna të qarkut Weschester në Nju Jork, makinat nuk kanë arritur të skanojnë mbi 250,000 fletëvotime.

Një zyrtar zgjedhor i shtetit të Nju Jorkut ia atribuoi problemin një gabimi në programim. Për shkak të tij, votuesve u është kërkuar të përdorin fletëvotimet e emergjencës.

Të lidhura

None found

Jenkins tha se këto fletëvotime do të numërohen vetëm pasi qendrat të mbyllen në orën 9 të mbrëmjes. Sipas tij, numërimi nuk do të bëhet me dorë: fletët do të kalojnë nëpër makinat e skanimit.

Ekzekutivi, i cili nuk mbikëqyr bordin zgjedhor të qarkut, bëri të ditur se shteti nuk kishte vendosur zgjatjen e orarit të votimit. Jenkins sqaroi gjithashtu se gjatë votimit të hershëm qarku përdor grupe të tjera makinash.

Ndërkohë, republikanët e kanë përdorur defektin për të akuzuar kundërshtarët demokratë për manipulim.


Shtuar 3.11.2026 21:12

Francë, grevë mbarëkombëtare më 5 nëntor: në protesta punonjës, studentë dhe “Jelekët e Verdhë

Francë, grevë mbarëkombëtare më 5 nëntor: në protesta punonjës, studentë dhe “Jelekët e Verdhë
Elon Musk humbet bastin politik në Teksas pas 474 milionë dollarësh shpenzime elektorale

Elon Musk humbet bastin politik në Teksas pas 474 milionë dollarësh shpenzime elektorale
Vance nis pozicionimin për epokën pas Trump: Lufta me Iranin na kushtoi në zgjedhje, vëmendja te 2028

Vance nis pozicionimin për epokën pas Trump: Lufta me Iranin na kushtoi në zgjedhje, vëmendja te 2028
Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë

Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë
Shqiptarët ndërtuan Greqinë, por sot u mohohet pensioni”: A do të ndryshojë qeveria rregullat ekzistuese?

Shqiptarët ndërtuan Greqinë, por sot u mohohet pensioni”: A do të ndryshojë qeveria rregullat ekzistuese?
Dëshmia e 14-vjeçares me autizëm për ngjarjen në tren: Pasagjerët ishin të përqendruar te telefonat

Dëshmia e 14-vjeçares me autizëm për ngjarjen në tren: Pasagjerët ishin të përqendruar te telefonat
Helikopteri bie në det në jugperëndim të Floridës, një i vdekur dhe dy të plagosur

Helikopteri bie në det në jugperëndim të Floridës, një i vdekur dhe dy të plagosur
Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar