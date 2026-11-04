Shpërthim me lëndë plasëse në një garazh në Lezhë, detajet e para

Shpërthim me lëndë plasëse në një garazh në Lezhë, detajet e para

Një shpërthim i dyshuar me lëndë plasëse është regjistruar gjatë orëve të para të mëngjesit në qytetin e Lezhës.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 01:50, në një ambient parkimi (garazh), pranë zonës së njohur si “Mileniumi”, ku dyshohet se lënda plasëse ka shpërthyer në një automjet tip “Benz”.

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Sipas informacionit paraprak të policisë, automjeti është në pronësi të shtetasit me inicialet A. N.

Fatmirësisht, nga shpërthimi nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa ende nuk dihen motivet apo rrethanat e plota të ngjarjes.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po vijojnë veprimet për dokumentimin e rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të dyshuar.

Njoftimi i policisë:

Rreth orës 01:50, në një ambient parkimi (garazh), në afërsi të zonës së “Mileniumit”, në qytetin e Lezhës, dyshohet se ka shpërthyer lëndë plasëse në një automjet tip “Benz”, në pronësi të shtetasit A. N.

Nga shpërthimi nuk ka persona të lënduar.

Grupi hetimor vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit/autorëve.


Shtuar 4.11.2026 08:54

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