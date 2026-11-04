Pas humbjes së republikanëve në zgjedhjet amerikane, Musk bën shaka për “lazerët hapësinorë”

Elon Musk iu përgjigj me ironi rezultateve të zgjedhjeve të mesit të mandatit në SHBA, në të cilat demokratët fituan në të dyja dhomat e Kongresit.
Në një postim në X, platformën që zotëron, miliarderi bëri shaka me pretendimet për ndërhyrje në zgjedhje. Ai shkroi se, me sa dukej, «lazerët» e tij hapësinorë për të ndikuar në votim nuk kishin dhënë rezultat këtë herë. Mesazhin e shoqëroi me një emoji habie dhe ngritjeje shpatullash.
Të lidhura
None found
Komenti u publikua teksa mediat amerikane po jepnin rezultatet e para dhe parashikonin humbje për republikanët. Pak më parë, Musk kishte shkruar në X se qendrat e të dhënave në hapësirë po i dukeshin mjaft tërheqëse në atë moment.
Musk ishte angazhuar edhe në fushatë, duke shpenzuar qindra miliona dollarë për të mbështetur kandidatët republikanë.
Në Teksas, sipas parashikimeve të mediave amerikane, demokrati James Tallarico fitoi garën për Senat kundër republikanit Ken Paxton, aleat i presidentit Donald Trump. Rezultati i dha fund më shumë se tri dekadave të dominimit republikan në këtë garë në shtet.
Dy postimet e Musk pasuan njëri-tjetrin brenda një kohe të shkurtër, ndërsa rezultatet po tregonin ndryshime të rëndësishme në balancën politike të SHBA-së.