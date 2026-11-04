Fishekzjarrët mbi De Kuip ndërpresin përkohësisht ndeshjen e Ligës së Kampionëve

Fishekzjarrët mbi De Kuip ndërpresin përkohësisht ndeshjen e Ligës së Kampionëve

Interi fitoi 3-0 në fushën e Feyenoordit, në një përballje të raundit të katërt të Ligës së Kampionëve ku holandezët nuk arritën të ndryshonin rrjedhën e lojës.

Kur rezultati ishte 0-3, ndeshja në stadiumin De Kuip të Roterdamit u ndërpre përkohësisht për shkak të një incidenti me mjete piroteknike.

Të lidhura

None found

Në minutën e 70-të, fishekzjarrë sinjalizues të lëshuar nga jashtë stadiumit kaluan mbi të. Disa përfunduan në çati, ku vazhduan të digjeshin, ndërsa të tjerë ranë në fushë.

Për të mbrojtur lojtarët dhe spektatorët, gjyqtari ndaloi lojën derisa fishekzjarrët të largoheshin nga fusha.

Gazetari italian Tancredi Palmeri, i cili e filmoi ngjarjen, tha se fishekzjarrët u hodhën nga tifozë të Feyenoordit jashtë stadiumit pasi skuadra e tyre pësoi golin e tretë.

Në pamjet e incidentit shihen mjetet piroteknike të ndezura teksa fluturojnë drejt stadiumit dhe bien në fushë e në çati. Pas një ndërprerjeje prej rreth dy minutash, loja rifilloi.


Shtuar 4.11.2026 09:12

Tags: , ,
A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane