Fishekzjarrët mbi De Kuip ndërpresin përkohësisht ndeshjen e Ligës së Kampionëve

Interi fitoi 3-0 në fushën e Feyenoordit, në një përballje të raundit të katërt të Ligës së Kampionëve ku holandezët nuk arritën të ndryshonin rrjedhën e lojës.
Kur rezultati ishte 0-3, ndeshja në stadiumin De Kuip të Roterdamit u ndërpre përkohësisht për shkak të një incidenti me mjete piroteknike.
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Në minutën e 70-të, fishekzjarrë sinjalizues të lëshuar nga jashtë stadiumit kaluan mbi të. Disa përfunduan në çati, ku vazhduan të digjeshin, ndërsa të tjerë ranë në fushë.
Për të mbrojtur lojtarët dhe spektatorët, gjyqtari ndaloi lojën derisa fishekzjarrët të largoheshin nga fusha.
Gazetari italian Tancredi Palmeri, i cili e filmoi ngjarjen, tha se fishekzjarrët u hodhën nga tifozë të Feyenoordit jashtë stadiumit pasi skuadra e tyre pësoi golin e tretë.
Në pamjet e incidentit shihen mjetet piroteknike të ndezura teksa fluturojnë drejt stadiumit dhe bien në fushë e në çati. Pas një ndërprerjeje prej rreth dy minutash, loja rifilloi.