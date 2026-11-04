Pas humbjes në zgjedhje, Trump paralajmëron konflikt politik me demokratët dhe publikon kapelën “VETO

Demokratët morën kontrollin e Kongresit në zgjedhjet e mesmandatit në SHBA, sipas rezultateve të para, ndërsa presidenti Donald Trump sinjalizoi se përballja me shumicën e re mund të jetë e ashpër.
Trump shpërndau në Truth Social një fotografi të një kapeleje të kuqe ku fjala “VETO” shkruhej me germa të mëdha të bardha. Ajo të kujton kapelat MAGA, simbol i lëvizjes së tij politike.
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Publikimi pason paralajmërimet e mëparshme të presidentit se do të vinte veton ndaj çdo nisme nëse demokratët rimerrnin kontrollin e Kongresit.
Ai njoftoi gjithashtu se në ditët e ardhshme do të shqyrtojë rezultatet e zgjedhjeve dhe do të komentojë arsyet pse kandidatët republikanë fituan ose humbën.
Gjatë fushatës, Trump u kërkoi vazhdimisht votuesve ta trajtonin garën e mesmandatit si një votëbesim për presidencën e tij. Në tubime në shtete të ndryshme, ai i nxiste mbështetësit të përfytyronin emrin e tij në fletën e votimit.
Megjithatë, disa kandidatë që morën mbështetjen e drejtpërdrejtë të presidentit nuk arritën të fitonin. Në këtë grup bëjnë pjesë Vivek Ramaswamy, kandidat për guvernator në Ohio, dhe Ken Paxton, i cili garonte për një vend në Senat në Teksas.
Rezultati i Paxton në Teksas ka peshë të veçantë për republikanët: demokratët fituan një vend në Senat në këtë shtet për herë të parë pas gati katër dekadash.
Kontrolli i Kongresit nga demokratët e vendos Trumpin përballë një situate të re politike. Për të miratuar ligje dhe për të zbatuar agjendën e qeverisjes, atij do t’i duhet të negociojë dhe të arrijë marrëveshje me opozitën.
Paralajmërimi për veton tregon se presidenti mund ta përdorë këtë kompetencë kushtetuese për të bllokuar nismat e shumicës së re demokrate.