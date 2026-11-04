Pas humbjes në zgjedhje, Trump paralajmëron konflikt politik me demokratët dhe publikon kapelën “VETO

Pas humbjes në zgjedhje, Trump paralajmëron konflikt politik me demokratët dhe publikon kapelën “VETO

Demokratët morën kontrollin e Kongresit në zgjedhjet e mesmandatit në SHBA, sipas rezultateve të para, ndërsa presidenti Donald Trump sinjalizoi se përballja me shumicën e re mund të jetë e ashpër.

Trump shpërndau në Truth Social një fotografi të një kapeleje të kuqe ku fjala “VETO” shkruhej me germa të mëdha të bardha. Ajo të kujton kapelat MAGA, simbol i lëvizjes së tij politike.

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Publikimi pason paralajmërimet e mëparshme të presidentit se do të vinte veton ndaj çdo nisme nëse demokratët rimerrnin kontrollin e Kongresit.

Ai njoftoi gjithashtu se në ditët e ardhshme do të shqyrtojë rezultatet e zgjedhjeve dhe do të komentojë arsyet pse kandidatët republikanë fituan ose humbën.

Gjatë fushatës, Trump u kërkoi vazhdimisht votuesve ta trajtonin garën e mesmandatit si një votëbesim për presidencën e tij. Në tubime në shtete të ndryshme, ai i nxiste mbështetësit të përfytyronin emrin e tij në fletën e votimit.

Megjithatë, disa kandidatë që morën mbështetjen e drejtpërdrejtë të presidentit nuk arritën të fitonin. Në këtë grup bëjnë pjesë Vivek Ramaswamy, kandidat për guvernator në Ohio, dhe Ken Paxton, i cili garonte për një vend në Senat në Teksas.

Rezultati i Paxton në Teksas ka peshë të veçantë për republikanët: demokratët fituan një vend në Senat në këtë shtet për herë të parë pas gati katër dekadash.

Kontrolli i Kongresit nga demokratët e vendos Trumpin përballë një situate të re politike. Për të miratuar ligje dhe për të zbatuar agjendën e qeverisjes, atij do t’i duhet të negociojë dhe të arrijë marrëveshje me opozitën.

Paralajmërimi për veton tregon se presidenti mund ta përdorë këtë kompetencë kushtetuese për të bllokuar nismat e shumicës së re demokrate.


Shtuar 4.11.2026 08:01

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