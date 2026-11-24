Këtë të martë, mbasadori i SHBA në Tiranë, Eric Wendt, ka zhvilluar një vizitë në ambientet e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
Diplomati ka zhvilluar një takim me kreun e Prokurorisë, Klodian Braho dhe atë të Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH), Joni Keta.
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Kjo është hera e tretë që ambasadori amerikan “zbarkon” në Prokurorinë e Posaçme që nga marrja e detyrës në muajin shtator.
Në fokus të diskutimeve gjatë takimeve të mëparshme të ambasadorit kanë qenë lufta kundër krimit transnacional, trafikut të narkotikëve dhe migracionit të paligjshëm.
Po ashtu, është diskutuar edhe për rolin e institucioneve të drejtësisë në përballimin e këtyre sfidave.