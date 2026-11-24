Klubet e futbollit mund të përballen sërish me konkurrencë të fortë nga Arabia Saudite, ku po diskutohet ndryshimi i kufirit për futbollistët e huaj në kampionat. Ekipet po përgatiten për një tjetër valë ofertash saudite.
Aktualisht, skuadrat e Superligës Saudite mund të regjistrojnë tetë lojtarë të huaj në një grup prej 25 futbollistësh. Sipas propozimit në shqyrtim, ky numër mund të shkojë në 14 ose edhe më lart.
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Miratimi i ndryshimit mund të sjellë shpenzime të konsiderueshme në merkaton e janarit, të ngjashme me ato të vitit 2023. Në atë periudhë, klubet saudite investuan rreth 915 milionë euro dhe në kampionat u transferuan yje si Cristiano Ronaldo, Karim Benzema dhe N’Golo Kante.
Gjatë afatit kalimtar, klubet e Superligës Saudite blenë lojtarë dhe siguruan pothuajse gjysmën e kompensimit të tyre total. Liga e parë saudite afroi gjithsej 94 futbollistë dhe shpenzimet e saj kaluan ato të çdo kampionati evropian, përveç Ligës Premier.
Ndryshimi i propozuar synon, sipas raportimeve, të përmirësojë cilësinë e përgjithshme të kampionatit dhe të ndihmojë në ngritjen e nivelit të lojtarëve vendas përpara Kupës së Botës 2034, që do të zhvillohet në Arabinë Saudite. Kritikët, nga ana tjetër, paralajmërojnë se shtimi i të huajve mund t’i lërë futbollistët sauditë pa hapësirë në kampionatin vendas.
Megjithëse Fondi i Investimeve Publike Saudite (PIF) nuk duket se po e ul ritmin e investimeve në futboll, shqetësimet e sigurisë mund ta bëjnë më të vështirë për futbollistët të pranojnë transferimin në vend, krahasuar me vitin 2023.
Siguria, një pengesë e mundshme
Kupa e Azisë u shty në fillim të nëntorit, pas një sulmi me raketa në aeroportin e Riadit. Ngjarja shkaktoi 13 viktima dhe la më shumë se 300 persona të plagosur.
Pasiguria gjeopolitike dhe shqetësimet për sigurinë mund të peshojnë në vendimet e futbollistëve, të cilëve klubet saudite mund t’u ofrojnë kontrata fitimprurëse në janar dhe në periudhën pasuese.