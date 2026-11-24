Edhe pse ka spikatur në ndeshjet e fundit dhe ka marrë vlerësime nga trajneri Luciano Spalletti, e ardhmja e Edon Zhegrovës te Juventusi vazhdon të jetë e paqartë.
Klubi italian ka vendosur të analizojë në janar çdo ofertë për futbollistin, pasi pritet që një lojtar krahu të largohet nga skuadra.
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Në fundjavën e kaluar, Zhegrova zhvilloi për herë të parë pas dy vjetësh një ndeshje të plotë në Serie A. Ai kontribuoi me një asistim në fitoren 4:0 ndaj Frosinones.
“Po paraqitet më mirë, është përgatitur siç duhet gjatë verës dhe ka përparuar në hierarki e në dukshmëri për Spallettin. Vendimet do të merren në janar dhe ende nuk ka një qëndrim përfundimtar, megjithëse ofertat e mundshme do të shqyrtohen”, raportoi “Corriere dello Sport” për Zhegrovën.
Vlera e kartonit të tij llogaritet rreth 15 milionë euro. Zhegrova ka kontratë me Juventusin deri në vitin 2030 dhe këtë sezon ka shënuar 2 gola e ka dhënë 3 asistime në kampionat.