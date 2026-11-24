Nurije Sylaj, ish-vjehrra e Arlinda Zekajt, dhe Driton Sylaj, ish-kunati i saj, janë ndaluar për 48 orë në kuadër të hetimeve për vrasjen e 49-vjeçares në Vitomiricë të Pejës.
Burime të io bëjnë të ditur se dy të ndaluarit dyshohen se e kanë ndihmuar Albert Sylajn pas kryerjes së vrasjes. Mes të arrestuarve për këtë rast janë edhe Gëzim Bobi dhe Metë Pepaj.
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Vrasja e Arlinda Zekajt ndodhi më 25 tetor 2026, në Vitomiricë të Pejës. Ngjarja shkaktoi reagime të gjera, protesta dhe thirrje për drejtësi, si dhe kërkesa që institucionet të mbajnë përgjegjësi për mënyrën si u trajtuan rastet e mëparshme të viktimës.
Në vijim të zhvillimeve, u suspenduan kryeprokurorja, prokurorja e rastit dhe 11 zyrtarë policorë, ndërsa drejtori i Policisë, Gazmend Hoxha, dha dorëheqjen. Kuvendi i Kosovës ngriti një Komision Hetimor Parlamentar për rastin.
Hetimet janë ende në zhvillim.