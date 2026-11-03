Pas 39 vjetësh, nis gjyqi për vdekjen e 4-vjeçares që u gjet e gjymtuar në Francë; prindërit përballen me burgim të përjetshëm

Pas 39 vjetësh, nis gjyqi për vdekjen e 4-vjeçares që u gjet e gjymtuar në Francë; prindërit përballen me burgim të përjetshëm

Prindërit e Inass Touloub kanë dalë para gjykatës në Blois të Francës, 39 vjet pasi vajza e tyre 4-vjeçare u gjet e vdekur dhe e gjymtuar pranë një autostrade në vitin 1987. Çështja është ndër hetimet më të gjata për një krim të pazgjidhur në historinë franceze.

Nëna e vajzës, Halima El Bakhti, 72 vjeç, akuzohet për torturë dhe akte barbare që sollën vdekjen e saj. Babai, Ahmed Touloub, 74 vjeç, akuzohet për bashkëpunim. Të dy rrezikojnë burgim të përjetshëm.

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Të pandehurit mbërritën veçmas në gjykatë: El Bakhti e kishte mbuluar fytyrën me shall, ndërsa Touloub përdori një bastun për të ngjitur shkallët. Përpara ndërtesës, aktivistët e kolektivit Mouv’Enfants shpalosën fotografi të Inass dhe banderola me thirrjen “Drejtësi për Inass”.

Më 11 gusht 1987, punëtorë të autostradës A10 zbuluan trupin e vajzës në një hendek pranë Suèvres, mes Orléans dhe Tours. Shenjat e shumta të dhunës, mes tyre djegie dhe kafshime, bënë që mediat ta quanin “martirja e vogël e A10”.

Meqë zhdukja e saj nuk ishte denoncuar nga askush, xhandarmëria franceze nisi një fushatë të gjerë kërkimi. Të dhënat dhe përshkrimi i vajzës u shpërndanë në mbi 30 shtete, ndërsa fotografia e saj u afishua në 65,000 shkolla dhe 30,000 bashki. Megjithatë, hetimet nuk dhanë rezultat dhe dosja u mbyll fillimisht në vitin 1991, pastaj sërish në vitin 1997.

Kthesa erdhi në vitin 2018, gjatë hetimeve për një rast tjetër përdhunimi. ADN-ja e vëllait të viktimës tregoi përputhshmëri të plotë gjenetike me gjurmët në rrobat e 4-vjeçares dhe në batanijen ku ajo ishte mbështjellë. Hetuesit arritën kështu ta identifikonin vajzën si Inass Touloub dhe arrestuan prindërit e saj në qershor të po atij viti.

Gjatë marrjes në pyetje, të dy prindërit mohuan përgjegjësinë për dhunën që i mori jetën vajzës dhe fajësuan njëri-tjetrin. Rekursi ligjor e vonoi procesin për disa vite, derisa Gjykata e Kasacionit i hapi përfundimisht rrugë gjykimit në shtator 2024.

Raphael Pilleboue, ish-kryetar i bashkisë së Suèvres, tha se kjo ishte dita e shumëpritur për të kërkuar drejtësi për vajzën që kishte vuajtur aq shumë. Inass prehet në Suèvres, ku banorët vendosin rregullisht lule mbi varrin e saj.

Gjyqi në Blois pritet të vazhdojë deri më 18 nëntor.


Shtuar 3.11.2026 21:30

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