Më bezdis të më quajnë ‘Ina e Big Brother’”, rrëfen ish-banorja e “Big Brother VIP 5”: Kam marrë mesazhe nga figura të njohura

Ish-konkurrentja e “Big Brother VIP 5”, Ina Aderi, ka folur hapur për realitetin e ri që po përjeton pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, gjatë një interviste në emisionin “Live From Tirana” me gazetarin Stenaldo Mëhilli.

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Ajo u shpreh se ndihet e bezdisur thellësisht nga mënyra se si publiku e identifikon vazhdimisht me formatin televiziv. Sipas saj, është e pakëndshme që kudo ku shkon, njerëzit kthejnë shikimin dhe e komentojnë si “Ina e Big Brother”, një etiketë që e ndjek pa pushim.

Gjatë bisedës, kur u pyet për vëmendjen nga seksi i kundërt, Ina pranoi se ka marrë mesazhe të shumta, përfshirë edhe prej personazhesh të njohur, emrat e të cilëve nuk i bëri publik. Megjithatë, ajo saktësoi se të gjitha këto qasje nuk i pëlqejnë, sepse shpesh motivohen nga fakti që e kanë parë në ekran. Për më tepër, ajo theksoi se nëse do të dashurohet, kjo histori do të mbetet larg syrit të mediave dhe kamerave.

Ish-banorja thelloi më tej shqetësimin e saj duke sqaruar se pavarësisht se e kupton që njerëzit nuk e njihnin më parë, ndjen se ky etiketim e zhvlerëson thelbin e saj si person. “Unë nuk kam kryer ndonjë heroizëm të madh; thjesht shkova atje dhe tregova veten time. Shpresoj të kem dhënë versionin tim më të mirë dhe kaq,” u shpreh ajo. Ina shtoi se dëshiron që shoqëria ta njohë për atë çfarë ajo është në brendësi, jo thjesht si pjesëmarrëse e një reality show. Ajo vuri në dukje se këtë fenomen e kanë përjetuar edhe vajza të tjera, siç ka dëgjuar nga rrëfimet e tyre.

Në mbyllje të intervistës, ajo iu rikthye temës së marrëdhënieve duke insistuar se çdo lidhje e mundshme do të kultivohej në privatësi absolute, duke nënvizuar kështu nevojën për të rivendosur kufijtë mes jetës personale dhe ekspozimit mediatik.


Shtuar 24.09.2026 17:45

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