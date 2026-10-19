Një e re humb jetën në Kiev pas sulmeve ruse, dy persona të plagosur

Një 21-vjeçare ka vdekur dhe dy persona të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë e sulmeve me raketa ruse ndaj Kievit, gjatë natës mes së dielës dhe së hënës, më 19 tetor.
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Goditjet dëmtuan disa objekte në kryeqytetin ukrainas, mes tyre një qendër mjekësore dhe një stacion metroje.
Detajet për sulmet dhe pasojat e tyre u publikuan në Telegram nga kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko.
Klitschko njoftoi se pak para mesnatës u goditën dy zona të kryeqytetit. Në lagjen Desnyansky, në verilindje të qytetit, pësoi dëmtime një qendër mjekësore, ndërsa dëme u regjistruan edhe në një ndërtesë në lagjen Dnipro.
Bombardimet vazhduan edhe gjatë orëve të para të mëngjesit të së hënës. Në një njoftim të publikuar më vonë, kryebashkiaku bëri të ditur se sulmet kishin prekur edhe një stacion metroje në Kiev.
Banorët e kryeqytetit ukrainas kaluan një tjetër natë nën alarmet dhe sulmet ajrore ruse, ndërsa autoritetet vijuan të dokumentojnë pasojat e bombardimeve.
Deri në këtë fazë, të dhënat për viktimat dhe dëmet materiale mbështeten në njoftimet e kryetarit të bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko.