Mjaullimat e pazakonta të maces shpëtojnë 29-vjeçaren nga helmimi me monoksid karboni

Mjaullimat e pazakonta të maces shpëtojnë 29-vjeçaren nga helmimi me monoksid karboni

Një mace ka sinjalizuar një rrjedhje të rrezikshme monoksidi karboni në një banesë në periferi të Trevisos, në Itali, pasi sjellja e saj e pazakontë tërhoqi vëmendjen e pronares.

29-vjeçarja kishte nisur të ndiente marramendje, ndërsa kafsha mjaullinte vazhdimisht dhe sillej ndryshe nga zakonisht. Fillimisht, gruaja nuk e kuptoi shkakun e shqetësimit të saj, por reagimi i maces e bëri të dyshonte se diçka nuk ishte në rregull.

Të lidhura

None found

Megjithëse nuk ndihej mirë, ajo u largua nga banesa për të shkuar në punë. Gjatë rrugës, simptomat vazhduan dhe 29-vjeçarja vendosi të ndalonte automjetin, duke telefonuar shërbimin e urgjencës 118.

Mjekët dyshuan menjëherë për helmim nga monoksidi i karbonit dhe e transportuan gruan në spitalin Ca’ Foncello në Treviso. Ekzaminimet konfirmuan helmimin, ndaj ajo iu nënshtrua trajtimit në një dhomë hiperbarike.

Për kontrolle mjekësore u dërgua në urgjencë edhe bashkëshorti i saj, pasi gazifikimi u evidentua edhe në shkallët e ndërtesës. Më vonë, ai dhe familjarët që banonin në katin e sipërm u larguan nga spitali.

Burimi i rrjedhjes u përcaktua pas ndërhyrjes së zjarrfikësve. Kontrollet në banesë zbuluan se monoksidi i karbonit po çlirohej nga një kaldajë me defekt, e cila kishte krijuar përqendrime të larta të gazit.


Shtuar 8.11.2026 13:43

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness
Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë

Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë
Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën

Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën
Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse
Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë

Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë
E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi

E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi
Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë

Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë
VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet