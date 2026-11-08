Leoni XIV shkon në Argjentinë, vizita e Papës zhvillohet në sfondin e tensioneve me Milein

Argjentina do të presë të hënën vizitën e parë zyrtare të Papa Leoni XIV, një udhëtim që pritet të marrë peshë të veçantë për shkak të gjendjes sociale në vend dhe marrëdhënieve të tensionuara me presidentin Javier Milei.
Vizita treditore është pjesë e turit të Papës në Amerikën e Jugut, ku përfshihen gjithashtu Uruguai dhe Peruja. Në Argjentinë nuk ka pasur një vizitë papale që prej vitit 1987, kur atje shkoi Papa Gjon Pali II. Papa Françesku, i cili ishte argjentinas, nuk u kthye në vend gjatë periudhës së tij si kreu i Kishës Katolike.
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Stacioni i parë i Leoni XIV do të jetë më 9 nëntor qendra Cottolengo Don Orione, në Claypole, rreth 26 kilometra nga Buenos Airesi. Në këtë institucion jetojnë rreth 400 persona me aftësi të kufizuara, ndërsa përgatitjet për pritjen e Papës kanë nisur prej disa ditësh.
Por qendra ndodhet vetë përballë vështirësive të mëdha. Fernando Montero, koordinatori i saj, thotë se qeveria ka ndalur dërgimin e medikamenteve, ushqimeve të posaçme dhe pelenave. Sipas tij, këto furnizime mungojnë që prej nëntorit të kaluar dhe çështja tashmë është dërguar në gjykatë.
Montero vlerëson se pikëpamjet e Papës dhe të presidentit janë në kahe të kundërta. Leoni XIV mbron idenë se dinjiteti i njeriut nuk varet nga aftësia e tij për të qenë produktiv, ndërsa Milei promovon një ekonomi të bazuar te konkurrenca dhe te një rol më i kufizuar i shtetit.
Financimi i qendrave që kujdesen për personat me aftësi të kufizuara është bërë një prej çështjeve kryesore të përplasjes mes Kishës Katolike dhe qeverisë. Konferenca e Ipeshkvijve të Argjentinës i ka dërguar një letër ministrit të Shëndetësisë, Mario Lugones, ku denoncon gjendjen e institucioneve që ofrojnë këtë shërbim.
Që prej marrjes së postit në dhjetor 2023, Milei ka shkurtuar ndjeshëm shpenzimet publike, duke thënë se kjo ishte e domosdoshme për të frenuar inflacionin. Megjithatë, masat kanë prekur të ardhurat reale të pensionistëve dhe fondet për shërbimet sociale.
Të dhënat e organizatës kërkimore Mate tregojnë se pensionistët që marrin pensionin minimal, të cilët përbëjnë 63% të totalit, kanë humbur rreth 30% të fuqisë së tyre blerëse.
Pakënaqësia ndaj politikave qeveritare është reflektuar edhe në protestat javore të pensionistëve para Kongresit. Gjatë protestës së fundit, një prej qytetarëve mbante një pankartë ku shkruhej: “Na shpëto Papa Leoni XIV, Milei po na vret”.
Presidenti Milei do të jetë në aeroport të dielën për të pritur Papën. Të hënën, pas vizitës në Cottolengo Don Orione, Leoni XIV do të takohet në Buenos Aires me përfaqësues të biznesit dhe sindikatave.
Të martën, Papa do të drejtojë një meshë në fabrikën shtetërore të avionëve ushtarakë FAdeA, në Córdoba. Punonjësit e kësaj fabrike kanë protestuar kundër shkurtimeve të zbatuara nga qeveria.
Udhëtimi mund të krijojë situata të pakëndshme për Milein, i cili në të kaluarën është përplasur publikisht me Papa Françeskun. Në vitin 2020, ai e quajti Françeskun “idiot” dhe “përfaqësues të të Keqes në Tokë”, ndërsa e akuzoi se promovonte komunizmin. Pas takimit me të në Vatikan, në shkurt të vitit 2024, Milei deklaroi se i kishte kërkuar falje.
Ndryshimet mes dy figurave shtrihen edhe në fushën e teknologjisë. Leoni XIV ka kërkuar vendosjen e kufizimeve për inteligjencën artificiale, ndërsa Milei ka thënë se nuk planifikon ta rregullojë këtë teknologji dhe ka mbështetur investimet në qendra të dhënash dhe nisma për zhvillimin e saj.
Milagros Miceli, sociologe dhe shkencëtare kompjuterike që drejton Critical AI Lab në Berlin, i përshkruan këto qëndrime si dukshëm të kundërta. Sipas saj, Papa kërkon që njeriu të mbetet në qendër të përparimit teknologjik, ndërsa qeveria argjentinase po ndjek një drejtim tjetër.
Edhe pse kabineti i Mileit është përpjekur të zbehë mundësinë e një përplasjeje politike, vëmendja gjatë vizitës pritet të përqendrohet te qëndrimet e Papës për varfërinë, punën, prodhimin vendas dhe të drejtat e njerëzve në nevojë.
Raportimet sugjerojnë se shumë argjentinas presin nga Leoni XIV një mesazh mbi drejtësinë sociale dhe çështjet humanitare. Në këtë kontekst, vizita mund të rikthejë në qendër të debatit edhe trashëgiminë e Papa Françeskut dhe angazhimin e tij ndaj shtresave më të varfra të shoqërisë.