Danillovski paralajmëron për rrezikun e fruthit: vetëm pesë raste, por mbulimi me vaksina po bie

Danillovski paralajmëron për rrezikun e fruthit: vetëm pesë raste, por mbulimi me vaksina po bie

Pesë rastet e fruthit të konfirmuara në Maqedoni kanë nxjerrë në pah rënien e vaksinimit dhe rrezikun që sëmundja të përhapet më tej. Prof. dr. Dragan Danillovski u bën thirrje institucioneve të marrin më shumë përgjegjësi, ndërsa thekson se mbulimi me dozën e parë të vaksinës MRP është vetëm 62,7 për qind, shumë poshtë nivelit 95 për qind që kërkohet për mbrojtje kolektive.

Të dhënat e vitit 2025 tregojnë se vaksinimi me dozën e parë ka rënë nga 72,7 për qind në vitin 2024 dhe 73,4 për qind në vitin 2023. Ndërkohë, mbulimi me dozën e dytë është 84,7 për qind, sipas analizës së profesorit të shëndetit publik, Dragan Danillovskit.

Të lidhura

None found

Danillovski kujton se frenimi i fruthit kërkon që të paktën 95 për qind e popullsisë të marrë të dyja dozat. Kjo sëmundje përhapet jashtëzakonisht lehtë: në një popullatë pa mbrojtje, një person i infektuar mund të infektojë 12 deri në 18 të tjerë.

Mes faktorëve që ndikojnë në situatë, profesori përmend dezinformimin dhe mosbesimin ndaj vaksinave, por edhe imunizimin e vonuar, takimet e humbura dhe vështirësitë për të marrë shërbime shëndetësore.

Ai shpreh dyshime për ndikimin e masave institucionale. Edhe pse gjatë vitit 2025 u zhvillua një fushatë vaksinimi në terren dhe u përgatit Strategjia Kombëtare për Imunizim 2026–2030, niveli i vaksinimit me dozën e parë vijoi të ulej.

Pas shfaqjes së rasteve të reja, institucionet kanë nisur hetimet epidemiologjike, po gjurmojnë kontaktet dhe po verifikojnë statusin e vaksinimit në shkolla, kopshte dhe institucione shëndetësore.

Danillovski kërkon veprime konkrete: të gjenden fëmijët që nuk i kanë marrë dozat dhe të vaksinohen, si dhe të bëhen publike rezultatet e zbatimit të strategjisë së imunizimit.

Sipas tij, pesë rastet e fruthit duhet të jenë kambanë alarmi për të gjithë sistemin shëndetësor. Parandalimi i një epidemie, nënvizon ai, duhet të nisë shumë kohë përpara se të diagnostikohet pacienti i parë.


Shtuar 8.11.2026 11:52

Tags: ,
Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh

Shumica qeverisëse rrëzoi propozimin për shujtë studentore prej 200 denarësh
VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve

VLEN: Koalicioni qeveritar mbetet i qëndrueshëm, do të punojmë për realizimin e zotimeve
Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet

Mendi Qyra: Në vitin e parë shlyem 2.5 milionë euro borxhe dhe çuam përpara projektet
Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm

Siljanovska-Davkova në Paris: Evropa nuk është e plotë pa një Ballkan Perëndimor të qëndrueshëm
Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes

Tetë shoferë ndalohen për drejtim të pakujdesshëm, gjashtë prej tyre pa provim të vozitjes
Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar

Krenar Lloga kritikon propozimin për provimin e jurisprudencës: Nuk është për t’u krenuar
Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim

Spitali modular i Kumanovës do të përdoret për mjekësi fizike dhe rehabilitim
Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit

Safe City” shtrihet edhe në Bllacë; nga gjobat priten rreth 10 milionë euro në vit
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet