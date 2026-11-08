Danillovski paralajmëron për rrezikun e fruthit: vetëm pesë raste, por mbulimi me vaksina po bie

Pesë rastet e fruthit të konfirmuara në Maqedoni kanë nxjerrë në pah rënien e vaksinimit dhe rrezikun që sëmundja të përhapet më tej. Prof. dr. Dragan Danillovski u bën thirrje institucioneve të marrin më shumë përgjegjësi, ndërsa thekson se mbulimi me dozën e parë të vaksinës MRP është vetëm 62,7 për qind, shumë poshtë nivelit 95 për qind që kërkohet për mbrojtje kolektive.
Të dhënat e vitit 2025 tregojnë se vaksinimi me dozën e parë ka rënë nga 72,7 për qind në vitin 2024 dhe 73,4 për qind në vitin 2023. Ndërkohë, mbulimi me dozën e dytë është 84,7 për qind, sipas analizës së profesorit të shëndetit publik, Dragan Danillovskit.
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Danillovski kujton se frenimi i fruthit kërkon që të paktën 95 për qind e popullsisë të marrë të dyja dozat. Kjo sëmundje përhapet jashtëzakonisht lehtë: në një popullatë pa mbrojtje, një person i infektuar mund të infektojë 12 deri në 18 të tjerë.
Mes faktorëve që ndikojnë në situatë, profesori përmend dezinformimin dhe mosbesimin ndaj vaksinave, por edhe imunizimin e vonuar, takimet e humbura dhe vështirësitë për të marrë shërbime shëndetësore.
Ai shpreh dyshime për ndikimin e masave institucionale. Edhe pse gjatë vitit 2025 u zhvillua një fushatë vaksinimi në terren dhe u përgatit Strategjia Kombëtare për Imunizim 2026–2030, niveli i vaksinimit me dozën e parë vijoi të ulej.
Pas shfaqjes së rasteve të reja, institucionet kanë nisur hetimet epidemiologjike, po gjurmojnë kontaktet dhe po verifikojnë statusin e vaksinimit në shkolla, kopshte dhe institucione shëndetësore.
Danillovski kërkon veprime konkrete: të gjenden fëmijët që nuk i kanë marrë dozat dhe të vaksinohen, si dhe të bëhen publike rezultatet e zbatimit të strategjisë së imunizimit.
Sipas tij, pesë rastet e fruthit duhet të jenë kambanë alarmi për të gjithë sistemin shëndetësor. Parandalimi i një epidemie, nënvizon ai, duhet të nisë shumë kohë përpara se të diagnostikohet pacienti i parë.