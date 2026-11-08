Visar Memeti voton për Këshillin Kombëtar Shqiptar: Çdo votë ka rëndësi

Kandidati Visar Memeti mori pjesë sot në votimin për Këshillin Kombëtar Shqiptar, zgjedhje që zhvillohen më 8 nëntor.
Në një postim në Facebook, ai njoftoi se kishte votuar dhe e kishte përmbushur detyrimin qytetar. Memeti shprehu besimin se votat do të ndihmojnë në rikthimin e dinjitetit të institucionit.
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“Votova për Këshillin Nacional Shqiptar dhe përmbusha detyrimin tim qytetar. Shpresoj dhe besoj se çdo votë ka rëndësi dhe ndihmon në rikthimin e dinjitetit të këtij institucioni, në shërbim të interesave tona kombëtare”, shkroi ai.