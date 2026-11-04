Institucionet i shërbejnë shtetit, jo mbretit”/ Opozita akuzon Netanyahun për cenim të procesit demokratik

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Izrael ka miratuar rezultatin përfundimtar të votimit të javës së kaluar. Pas shqyrtimit, ai hodhi poshtë pretendimet e kryeministrit Benjamin Netanyahu për manipulim masiv të votave.
Qeveria e koalicionit e Netanyahut ka humbur shumicën si pasojë e rezultatit zgjedhor. Opozita e akuzon kryeministrin se po kërkon të dobësojë procesin demokratik për të mbetur në pushtet.
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Rezultatet përfundimtare iu dorëzuan të mërkurën presidentit Isaac Herzog. Përpara dorëzimit, komisioni shqyrtoi dhe rrëzoi pretendimet për ndërhyrje nga jashtë dhe manipulim votash.
Sipas komisionit, nga shqyrtimi nuk dolën prova për parregullsi që të kishin dëmtuar integritetin e zgjedhjeve ose të kishin ndryshuar rezultatin. Kryetari i komisionit, Noam Sohlberg, tha se disa dyshime mbeten nën hetim, por nuk e vënë në diskutim rezultatin e përgjithshëm dhe nuk përbëjnë arsye për të vonuar shpalljen e tij.
Eisenkot, kandidati kryesor i opozitës, paralajmëroi se përpjekjet për të cenuar besimin e publikut te rezultatet po vazhdojnë. Ai akuzoi gjithashtu Netanyahun se po përdor institucionet e sigurisë kundër rivalëve politikë.
Duke iu drejtuar punonjësve të Ministrisë së Mbrojtjes, institucioneve ligjzbatuese dhe administratës publike të Izraelit, Eisenkot deklaroi se detyra e tyre është t’i shërbejnë shtetit, jo një mbreti.
Disa orë më herët, prokurorja e përgjithshme izraelite, Gali Baharav-Miara, kishte ndaluar kërkesën e shërbimit të sigurisë së brendshme, Shin Bet, për të marrë në pyetje katër politikanë të lartë të partive palestineze. Ajo e mbështeti vendimin te mungesa e provave për shkelje ligjore.
Baharav-Miara deklaroi se, në një shtet të së drejtës, qytetarët dhe përfaqësuesit e zgjedhur nuk mund t’i nënshtrohen marrjes në pyetje pa prova që e përligjin atë.
Sipas raportimeve, drejtori i Shin Bet, David Zini, i emëruar nga Netanyahu, kishte kërkuar që hetimi për politikanët palestinezë të trajtohej si çështje e sigurisë kombëtare. Kjo do të lejonte përdorimin e masave më të ashpra gjatë marrjes në pyetje, përfshirë ndalimin e kontaktit me avokatët.
Gjatë fushatës, Netanyahu vuri në shënjestër qytetarët palestinezë të Izraelit, të cilët përbëjnë rreth 20% të popullsisë. Në ditën e votimit, ai filloi të përhapte pretendime për manipulim masiv të zgjedhjeve, të cilat autoritetet zgjedhore i kanë hedhur tashmë poshtë.
Presidentit Herzog i takon një rol vendimtar në krijimin e qeverisë së ardhshme: ai do të zgjedhë politikanin që do të marrë i pari mandatin për të formuar një koalicion qeverisës.
Pritet që mandati t’i besohet Gadi Eisenkotit, ish-shefit të ushtrisë izraelite, i cili humbi të birin në luftimet në Gaza.
Të gjitha partitë opozitare hebraike izraelite kanë shprehur publikisht mbështetjen për Eisenkotin. Edhe partitë e drejtuara nga palestinezët pritet ta mbështesin, pasi kanë deklaruar se synimi i tyre kryesor është largimi i Netanyahut nga pushteti.
Megjithatë, bisedimet për krijimin e qeverisë mund të zgjasin disa javë.