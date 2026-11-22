Raporti i revistës ushtarake amerikane “Air & Space Forces Magazine” ka nxjerrë në dritë hollësi të reja për operacionin ushtarak të Shteteve të Bashkuara të koduar “Midnight Hammer”, i cili u zhvillua në qershor të vitit 2025 kundër objekteve bërthamore iraniane.
Në këtë raport përfshihen rrëfimet e pilotëve të bombarduesve strategjikë B-2, të cilët morën pjesë në misionin që kishte në shënjestër objektet bërthamore të Fordow-it dhe Natanz-it. Po ashtu, përshkruhen përgatitjet shumëvjeçare, operacioni i kamuflimit dhe çastet e goditjes.
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Një nga momentet më të paharrueshme ndodhi në orët e para të 22 qershorit 2025. Pas rreth 18 orësh në ajër, dy pilotë amerikanë të një bombarduesi B-2 po i afroheshin objektivit brenda territorit iranian.
Kur vunë re dritat e qytetit poshtë tyre, njëri prej tyre thirri i habitur: “Zoti im, është Teherani!”. Megjithëse gjatë stërvitjeve e kishin simuluar shumë herë misionin, në ato çaste e gjithë skenarja po bëhej realitet.
Pak minuta më pas, ekuipazhi hapi dyert e ndarjes së armatimit dhe lëshoi dy bomba të mëdha depërtuese, secila me peshë rreth 13.6 tonë, në drejtim të objektit bërthamor nëntokësor të Fordow-it.
Pilotët fillimisht tentuan të distancoheshin nga zona, por më pas e kthyen avionin për të parë pasojat e goditjes. Rreth 15 sekonda pas lëshimit, një shpërthim i fuqishëm ndriçoi malet iraniane dhe e shndërroi natën në ditë.
Sipas raportit, planifikimi për goditjen e objektit të Fordow-it kishte filluar qysh në vitin 2009, kur shërbimet amerikane të inteligjencës zbuluan punime ndërtimi të dyshimta në malet në jugperëndim të Teheranit.
Gjatë rreth 15 vjetëve, ekspertët amerikanë shqyrtuan strukturën e objektit dhe sistemet që e mbështesnin atë. Një element qendror i planit ishte bomba GBU-57, e ndërtuar për të depërtuar në struktura të blinduara dhe në thellësi të mëdha nëntokësore. Bombarduesi B-2 ishte i vetmi avion që mund ta mbante këtë armë.
Në ditët para sulmit, amerikanët mësuan se pala iraniane kishte provuar të mbyllte me beton disa pjesë të objektit, gjë që i detyroi planifikuesit të rishikonin strategjinë. Ndryshimet vijuan deri në orët e fundit para nisjes së misionit.
Një ndër sfidat kryesore ishte fshehja e ngritjes së shtatë bombarduesve B-2 nga baza ajrore Whiteman në Misuri. Për këtë, ushtria amerikane ngriti një operacion mashtrimi, duke krijuar idenë se bombardues të tjerë po shkonin drejt Guam-it dhe Diego Garcias në Oqeanin Indian.
Fshehtësia ishte aq e lartë, saqë as familjarët e pilotëve nuk e dinin se ku po shkonin realisht. Njëri prej pilotëve, i njohur me nofkën “Alpha”, tha se nuk i kishte treguar asgjë bashkëshortes së tij. “Thjesht shkova në punë dhe nuk u ktheva më”, rrëfeu ai.
Misioni ishte gjithashtu një provë e madhe fizike. Pilotët qëndruan rreth 37 orë në ajër, në kabina të ngushta, duke u furnizuar me karburant gjatë fluturimit dhe duke ndërruar pushimet çdo 30 deri në 45 minuta.
Disa prej tyre përdorën stimulues me recetë, ndërsa të tjerë u mbështetën te kafeja dhe pijet energjike për t’i bërë ballë lodhjes. Në bord kishte një mikrovalë, një tualet dhe një hapësirë të vogël për të pushuar shtrirë.
Në operacion morën pjesë rreth 125 avionë, përfshirë bombardues B-2, avionë luftarakë F-22 dhe F-35, si dhe avionë furnizues me karburant.
Sulmet izraelite ndaj Iranit, të nisura më 13 qershor 2025 në kuadër të operacionit “Rising Lion”, patën ndikim të drejtpërdrejtë në planifikimin amerikan.
Sipas dëshmive të pilotëve, avionët izraelitë F-35 dhe F-15 kishin asgjësuar një pjesë të konsiderueshme të sistemeve iraniane të mbrojtjes ajrore, duke ulur rreziqet për bombarduesit amerikanë. “Ata neutralizuan shumë kërcënime dhe e bënë misionin shumë më të sigurt për ne”, u shpreh piloti i quajtur “Alpha”.
Pasi goditën objektet bërthamore në Fordow dhe Natanz, bombarduesit amerikanë u tërhoqën me shpejtësi nga hapësira ajrore iraniane. Edhe pse në kabinat e pilotëve u dëgjuan paralajmërime për aktivitet të mundshëm armik, analizat e mëvonshme treguan se forcat iraniane nuk kishin qëlluar mbi avionët B-2.
Pasi dolën nga hapësira ajrore iraniane, ekuipazhet dërguan mesazhin: “Mbaruam, jemi të sigurt!”. Gjatë kthimit, ata mësuan se operacioni ishte bërë publik dhe se mediat po raportonin për bombardimet. Presidenti amerikan i asaj kohe, Donald Trump, e kishte bërë të ditur sulmin ndërsa avionët ishin ende rrugës për t’u kthyer.
Pas rreth 37 orësh fluturimi, bombarduesit u ulën në bazën e tyre në Misuri. Pilotët ishin të rraskapitur dhe iu nënshtruan ekzaminimeve mjekësore; më pas morën pjesë në një informim të klasifikuar, ku u prezantuan imazhet satelitore të objektivave të goditura.
Vetëm në atë moment disa prej tyre mësuan për herë të parë emrin zyrtar të misionit: “Midnight Hammer”.
Gjatë operacionit u lëshuan gjithsej 14 bomba depërtuese të blindazhit, me një peshë të përgjithshme rreth 190 tonë. Ndërkohë, objektet bërthamore në Isfahan u goditën me raketa Tomahawk të lëshuara nga një nëndetëse amerikane.
Vlerësimet pas operacionit treguan se sulmi kishte dëmtuar rëndë kapacitetet bërthamore të Iranit, por shkalla e saktë e dëmeve mbeti e paqartë.
David Albright, ish-inspektor i armëve i Kombeve të Bashkuara dhe president i Institutit për Shkencë dhe Siguri Ndërkombëtare, deklaroi se programi iranian i centrifugave, në formën që kishte përpara sulmit, kishte pushuar së ekzistuari dhe se ajo që kishte mbetur ishin kryesisht rrënoja.