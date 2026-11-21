Ndërsa vëmendja e bashkësisë ndërkombëtare është përqendruar te përshkallëzimi me Iranin, Koreja e Veriut ka vijuar zgjerimin e infrastrukturës së saj bërthamore.
Pamjet e reja satelitore tregojnë ndërtimin e strukturave shtesë për pasurimin e uraniumit në kompleksin Yongbyon, duke shtuar shqetësimet lidhur me rritjen e arsenalit atomik të Phenianit.
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Zhvillimi është raportuar nga Wall Street Journal dhe është konfirmuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA).
Sipas analizës së imazheve satelitore, Koreja e Veriut ka përfunduar nga jashtë ndërtimin e një seksioni të ri në impiantin e pasurimit të uraniumit në kompleksin Yongbyon, i cili është një nga qendrat kryesore të programit bërthamor të vendit.
Drejtori i Përgjithshëm i IAEA-s, Rafael Grossi, bëri të ditur se punimet për zgjerimin nisën në mesin e shtatorit 2026, ndërsa deri në fund të tetorit struktura e re ishte përfunduar nga jashtë.
Ky zhvillim vjen pasi Pheniani kishte ngritur më parë një objekt të dytë të pasurimit të uraniumit në të njëjtën zonë, duke e zgjeruar edhe më tej infrastrukturën e tij atomike.
Në shtator, IAEA njoftoi identifikimin e një objekti të ri në Yongbyon, duke krahasuar imazhet satelitore me fotografitë e publikuara nga mediat shtetërore koreano-veriore gjatë një vizite të Kim Jong Un në muajin qershor.
Pasurimi i uraniumit është një proces thelbësor për prodhimin e lëndës që mund të përdoret në armët bërthamore. Zgjerimi i këtyre objekteve mund t’i japë Koresë së Veriut mundësinë për të rritur prodhimin e këtij materiali.
Megjithatë, ende nuk dihet se sa pajisje janë instaluar në strukturat e reja dhe nëse ato kanë nisur funksionimin.
Gjatë raportimit para bordit të drejtorëve të IAEA-s, Grossi shprehu shqetësim për zgjerimin e vazhdueshëm të kapaciteteve të pasurimit të uraniumit nga ana e Phenianit.
Një nga vështirësitë kryesore për bashkësinë ndërkombëtare mbetet mungesa e inspektimeve të drejtpërdrejta në Korenë e Veriut.