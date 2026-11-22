Ditën e sotme, mjegulla e dendur ka pushtuar aksin nacional Burrel–Skuraj, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e automjeteve, duke rritur rrezikun për drejtuesit e mjeteve që lëvizin në këtë segment rrugor.
Përveç problemeve me shikueshmërinë, shoferët përballen edhe me mungesën e sinjalistikës dhe barrierave mbrojtëse anësore. Situata bëhet edhe më problematike për shkak të gjendjes së amortizuar të rrugës, e cila është e mbushur me gropa.
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Rreziku shtohet veçanërisht në kushtet e mjegullës, kur fusha e pamjes është tepër e kufizuar dhe çdo manovër e gabuar mund të ketë pasoja të rënda. Në disa pjesë të këtij aksi, situata është edhe më shqetësuese për shkak të afërsisë me Liqenin e Shkopetit, ku humbja e kontrollit të automjetit mund të përfundojë tragjikisht.
Përballë këtyre kushteve, drejtuesit e mjeteve kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse, duke kërkuar vendosjen e sinjalistikës së nevojshme, instalimin e barrierave mbrojtëse dhe rehabilitimin e rrugës për të garantuar sigurinë e përdoruesve të saj.