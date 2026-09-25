Miratohet ulja e koeficientëve për pagat e ministrave dhe deputetëve

Komisioni parlamentar për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve ka dhënë miratimin për propozimin që parashikon uljen e koeficientëve të përdorur në përcaktimin e pagave të funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar, përcjell tetova1.
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Nisma është paraqitur pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e cila shfuqizoi bazën fikse mbi të cilën llogariteshin pagat e funksionarëve. Si pasojë, ishte krijuar mundësia që pagat e tyre të rriteshin automatikisht në përputhje me rritjen e pagës mesatare në vend.
Ndryshimi i koeficientëve synon të krijojë një mekanizëm më të qëndrueshëm për përcaktimin e pagave dhe të frenojë rritjen e mëtejshme të shpenzimeve buxhetore.
Rregullimi i ri prek presidentin e shtetit, kryetarin e Kuvendit, kryeministrin, deputetët, si edhe drejtuesit e organeve të pavarura rregullatore dhe komisioneve shtetërore.
Sipas kryetarit të Komisionit, Gjorgjia Sajkoski, propozimi është hartuar në zbatim të vendimit të Gjykatës Kushtetuese dhe synon të parandalojë krijimin e një vakumi ligjor në përcaktimin e pagave.
Hapi i radhës është shqyrtimi i nismës në seancë plenare, ku deputetët do të vendosin për miratimin përfundimtar të saj.