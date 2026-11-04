Fitoret e demokratëve në SHBA tronditin aksionet e firmave të IA-së, vëmendja përqendrohet te Teksasi

Fitoret e demokratëve në SHBA tronditin aksionet e firmave të IA-së, vëmendja përqendrohet te Teksasi

Aksionet e kompanive të lidhura me inteligjencën artificiale u dobësuan gjatë tregtimit të natës, pas rezultateve të rëndësishme të demokratëve në zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA.

Një burim i veçantë shqetësimi për investitorët ishte gara për guvernator në Teksas. Sipas parashikimeve të Associated Press, demokratja Gina Hinojosa mposhti republikanin Greg Abbott.

Të lidhura

None found

Rëndësia e Teksasit për industrinë e teknologjisë është e madhe, sidomos për ndërtimin e qendrave të të dhënave, infrastrukturë e domosdoshme për zhvillimin dhe funksionimin e inteligjencës artificiale.

Lëvizjet u pasqyruan edhe në kontratat e ardhshme të indekseve kryesore. Ato të Nasdaq-100 zbritën me 0.8%, duke shënuar humbje më shumë se dy herë më të lartë se kontratat e ardhshme të Dow Jones Industrial Average.

Presion më të madh pësuan kompanitë e lidhura drejtpërdrejt me investimet në infrastrukturën e IA-së: aksionet e CoreWeave ranë 7%, ndërsa ato të rivalit Nebius Group u ulën me 4%. SpaceX, kompania e Elon Musk me seli në Teksas, e cila zhvillon edhe projekte të inteligjencës artificiale, humbi 6%. Aksionet e Oracle, nga ana tjetër, ranë me 4%.

Pse Teksasi ka peshë të veçantë për industrinë e teknologjisë?

Investitorët e kishin marrë parasysh mundësinë që demokratët të fitonin në Kongres, por rezultati i zgjedhjeve për guvernator në Teksas duket se ka shtuar pikëpyetjet lidhur me investimet e ardhshme në këtë shtet.

Kushtet e favorshme e kanë shndërruar Teksasin në një destinacion kryesor për ndërtimin e qendrave të reja të të dhënave. Megjithatë, ndryshimi i mundshëm i kursit politik mund të ndikojë në planet e kompanive të teknologjisë.

Gina Hinojosa ka mbështetur vendosjen e një moratoriumi për ndërtimin e qendrave të reja të të dhënave që shërbejnë për inteligjencën artificiale. Kufizimi i këtij ndërtimi mund të pengojë zgjerimin e infrastrukturës teknologjike dhe të ndikojë te planet e firmave që po investojnë miliarda dollarë në këtë sektor.

Scott Landner, drejtor i investimeve në Horizon Investments, kishte paralajmëruar më herët se një humbje e mundshme e Abbott mund të ndryshonte ndjeshëm perspektivën për zhvillimin e qendrave të të dhënave në Teksas.

Të dhënat e Wells Fargo tregojnë se rreth 27% e kapacitetit të përgjithshëm të qendrave të të dhënave që planifikohen në SHBA pritet të ndërtohet në Teksas. Kjo përqindje e lartë ndihmon të kuptohet reagimi i tregjeve ndaj zhvillimeve politike në shtet.

Investitorët po vëzhgojnë nga afër se si ndryshimet politike mund të ndikojnë në planet e zgjerimit të kompanive të teknologjisë, ndërsa kërkesa për fuqi llogaritëse dhe infrastrukturë të inteligjencës artificiale po shtohet me shpejtësi.


Shtuar 4.11.2026 10:26

Francë, grevë mbarëkombëtare më 5 nëntor: në protesta punonjës, studentë dhe “Jelekët e Verdhë

Francë, grevë mbarëkombëtare më 5 nëntor: në protesta punonjës, studentë dhe “Jelekët e Verdhë
Elon Musk humbet bastin politik në Teksas pas 474 milionë dollarësh shpenzime elektorale

Elon Musk humbet bastin politik në Teksas pas 474 milionë dollarësh shpenzime elektorale
Vance nis pozicionimin për epokën pas Trump: Lufta me Iranin na kushtoi në zgjedhje, vëmendja te 2028

Vance nis pozicionimin për epokën pas Trump: Lufta me Iranin na kushtoi në zgjedhje, vëmendja te 2028
Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë

Arrestohet në Selanik i dyshuari si pjesëtar i bandës që mashtronte të moshuarat; sekuestrohen 21,200 euro dhe sende me vlerë
Shqiptarët ndërtuan Greqinë, por sot u mohohet pensioni”: A do të ndryshojë qeveria rregullat ekzistuese?

Shqiptarët ndërtuan Greqinë, por sot u mohohet pensioni”: A do të ndryshojë qeveria rregullat ekzistuese?
Dëshmia e 14-vjeçares me autizëm për ngjarjen në tren: Pasagjerët ishin të përqendruar te telefonat

Dëshmia e 14-vjeçares me autizëm për ngjarjen në tren: Pasagjerët ishin të përqendruar te telefonat
Helikopteri bie në det në jugperëndim të Floridës, një i vdekur dhe dy të plagosur

Helikopteri bie në det në jugperëndim të Floridës, një i vdekur dhe dy të plagosur
Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar