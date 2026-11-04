Fitoret e demokratëve në SHBA tronditin aksionet e firmave të IA-së, vëmendja përqendrohet te Teksasi

Aksionet e kompanive të lidhura me inteligjencën artificiale u dobësuan gjatë tregtimit të natës, pas rezultateve të rëndësishme të demokratëve në zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA.
Një burim i veçantë shqetësimi për investitorët ishte gara për guvernator në Teksas. Sipas parashikimeve të Associated Press, demokratja Gina Hinojosa mposhti republikanin Greg Abbott.
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Rëndësia e Teksasit për industrinë e teknologjisë është e madhe, sidomos për ndërtimin e qendrave të të dhënave, infrastrukturë e domosdoshme për zhvillimin dhe funksionimin e inteligjencës artificiale.
Lëvizjet u pasqyruan edhe në kontratat e ardhshme të indekseve kryesore. Ato të Nasdaq-100 zbritën me 0.8%, duke shënuar humbje më shumë se dy herë më të lartë se kontratat e ardhshme të Dow Jones Industrial Average.
Presion më të madh pësuan kompanitë e lidhura drejtpërdrejt me investimet në infrastrukturën e IA-së: aksionet e CoreWeave ranë 7%, ndërsa ato të rivalit Nebius Group u ulën me 4%. SpaceX, kompania e Elon Musk me seli në Teksas, e cila zhvillon edhe projekte të inteligjencës artificiale, humbi 6%. Aksionet e Oracle, nga ana tjetër, ranë me 4%.
Pse Teksasi ka peshë të veçantë për industrinë e teknologjisë?
Investitorët e kishin marrë parasysh mundësinë që demokratët të fitonin në Kongres, por rezultati i zgjedhjeve për guvernator në Teksas duket se ka shtuar pikëpyetjet lidhur me investimet e ardhshme në këtë shtet.
Kushtet e favorshme e kanë shndërruar Teksasin në një destinacion kryesor për ndërtimin e qendrave të reja të të dhënave. Megjithatë, ndryshimi i mundshëm i kursit politik mund të ndikojë në planet e kompanive të teknologjisë.
Gina Hinojosa ka mbështetur vendosjen e një moratoriumi për ndërtimin e qendrave të reja të të dhënave që shërbejnë për inteligjencën artificiale. Kufizimi i këtij ndërtimi mund të pengojë zgjerimin e infrastrukturës teknologjike dhe të ndikojë te planet e firmave që po investojnë miliarda dollarë në këtë sektor.
Scott Landner, drejtor i investimeve në Horizon Investments, kishte paralajmëruar më herët se një humbje e mundshme e Abbott mund të ndryshonte ndjeshëm perspektivën për zhvillimin e qendrave të të dhënave në Teksas.
Të dhënat e Wells Fargo tregojnë se rreth 27% e kapacitetit të përgjithshëm të qendrave të të dhënave që planifikohen në SHBA pritet të ndërtohet në Teksas. Kjo përqindje e lartë ndihmon të kuptohet reagimi i tregjeve ndaj zhvillimeve politike në shtet.
Investitorët po vëzhgojnë nga afër se si ndryshimet politike mund të ndikojnë në planet e zgjerimit të kompanive të teknologjisë, ndërsa kërkesa për fuqi llogaritëse dhe infrastrukturë të inteligjencës artificiale po shtohet me shpejtësi.