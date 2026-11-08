Bredhi 75-vjeçar mbërrin në Rockefeller Center, Nju Jorku hyn në atmosferën e Krishtlindjeve

Rockefeller Center në Manhattan priti të shtunën bredhin gjigant që do të jetë sërish në qendër të festimeve të Krishtlindjeve në Nju Jork. Pema u soll nga zona e West Edmeston, në shtetin e Nju Jorkut.
Bredhi norvegjez është rreth 23 metra i lartë dhe 15 metra i gjerë, ndërsa pesha e tij arrin afërsisht 11 tonë. Vlerësohet të jetë rreth 75 vjeç dhe pritet të tërheqë miliona vizitorë gjatë festave.
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Gjatë javëve të ardhshme, pema do të zbukurohet me mijëra drita. Si çdo vit, mijëra njerëz pritet të mblidhen në Manhattan për ta parë dhe për të bërë fotografi pranë saj, një prej pamjeve më të njohura të Krishtlindjeve në botë.
Tradita e bredhit në Rockefeller Center filloi në vitin 1931. Atëherë, punëtorët që ndërtonin kompleksin vendosën një pemë të vogël dhe e zbukuruan me kurora të improvizuara.
Në vitin 1933 u mbajt ceremonia e parë zyrtare e ndezjes së dritave. Që prej asaj kohe, bredhi është bërë simbol i festimeve të fundvitit në Nju Jork dhe ka mirëpritur çdo vit vizitorë nga e gjithë bota.
Me vendosjen e pemës së këtij viti, numërimi mbrapsht drejt Krishtlindjeve ka nisur zyrtarisht në qytet. Rockefeller Center po bëhet gati të presë sërish vizitorë si një nga destinacionet më të frekuentuara të sezonit festiv.