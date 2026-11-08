Bredhi 75-vjeçar mbërrin në Rockefeller Center, Nju Jorku hyn në atmosferën e Krishtlindjeve

Bredhi 75-vjeçar mbërrin në Rockefeller Center, Nju Jorku hyn në atmosferën e Krishtlindjeve

Rockefeller Center në Manhattan priti të shtunën bredhin gjigant që do të jetë sërish në qendër të festimeve të Krishtlindjeve në Nju Jork. Pema u soll nga zona e West Edmeston, në shtetin e Nju Jorkut.

Bredhi norvegjez është rreth 23 metra i lartë dhe 15 metra i gjerë, ndërsa pesha e tij arrin afërsisht 11 tonë. Vlerësohet të jetë rreth 75 vjeç dhe pritet të tërheqë miliona vizitorë gjatë festave.

Të lidhura

None found

Gjatë javëve të ardhshme, pema do të zbukurohet me mijëra drita. Si çdo vit, mijëra njerëz pritet të mblidhen në Manhattan për ta parë dhe për të bërë fotografi pranë saj, një prej pamjeve më të njohura të Krishtlindjeve në botë.

Tradita e bredhit në Rockefeller Center filloi në vitin 1931. Atëherë, punëtorët që ndërtonin kompleksin vendosën një pemë të vogël dhe e zbukuruan me kurora të improvizuara.

Në vitin 1933 u mbajt ceremonia e parë zyrtare e ndezjes së dritave. Që prej asaj kohe, bredhi është bërë simbol i festimeve të fundvitit në Nju Jork dhe ka mirëpritur çdo vit vizitorë nga e gjithë bota.

Me vendosjen e pemës së këtij viti, numërimi mbrapsht drejt Krishtlindjeve ka nisur zyrtarisht në qytet. Rockefeller Center po bëhet gati të presë sërish vizitorë si një nga destinacionet më të frekuentuara të sezonit festiv.


Shtuar 8.11.2026 09:48

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness
Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë

Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë
Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën

Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën
Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse
Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë

Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë
E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi

E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi
Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë

Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë
VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet