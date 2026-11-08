Katy Perry po përgatitet të rrëfejë martesën me Russell Brand dhe vitet më të vështira të jetës së saj

Pas rreth 15 vitesh nga ndarja, Katy Perry mund të flasë publikisht për detaje të panjohura të martesës së saj me aktorin dhe komedianin britanik Russell Brand.
Këngëtarja 42-vjeçare po shqyrton mundësinë e botimit të një autobiografie dhe realizimit të një serie dokumentarësh, ku do të trajtohej marrëdhënia 14-mujore me Brandin. Persona pranë saj e kanë cilësuar atë periudhë si një nga më të errëtat në jetën e saj.
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Gjatë viteve, Perry ka marrë disa oferta për të treguar historinë e saj, por ka zgjedhur të presë deri në mbylljen e procesit gjyqësor ndaj ish-bashkëshortit. Tani, ajo dhe ekipi i saj raportohet se po diskutojnë për një dokumentar në stilin e produksioneve të Netflix-it, si edhe për një libër autobiografik.
“Ajo ka shumë për të thënë dhe publiku nuk di shumë gjëra për atë martesë. Ishte një periudhë jashtëzakonisht e errët për të”, ka deklaruar një burim i përfshirë në këto diskutime.
Përfaqësuesit e këngëtares thuhet se kanë komunikuar me platforma të mëdha transmetimi, mes tyre Netflix dhe Hulu. Deri tani, megjithatë, nuk është bërë e ditur asnjë marrëveshje zyrtare.
Vëmendja ndaj martesës së tyre u shtua pas vendimit të Gjykatës së Kurorës në Southwark të Londrës. Më 5 nëntor, Russell Brand u shpall fajtor për përdhunimin e një gruaje dhe për tri akuza sulmi seksual ndaj katër grave. Veprat për të cilat ai u dënua datojnë nga periudha mes viteve 2004 dhe 2009. Në të njëjtin proces, ai u shpall i pafajshëm për dy akuza të tjera përdhunimi dhe për një akuzë për tentativë sulmi të pahijshëm. Seanca për përcaktimin e dënimit është caktuar më 9 nëntor.
Emri i Katy Perry-t doli gjithashtu në dokumentet gjyqësore. Njëra prej grave që akuzoi Brandin pretendoi se këngëtarja mund të ketë qenë e pranishme në një incident të vitit 2009. Sipas këtyre dokumenteve, ngjarja kishte ndodhur në ambientet e Channel 4, ku Brand i kërkoi një punonjëseje t’i bënte masazh dhe më pas ia shtyu kokën drejt zonës së ijëve.
Megjithatë, nuk është vërtetuar se Perry ndodhej aty në atë moment dhe nuk ka prova se ajo e dinte çfarë po ndodhte. Këngëtarja nuk u thirr për të dëshmuar, ndërsa Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës në Britani ka deklaruar se policia nuk i ka kërkuar të japë një deklaratë.
Një martesë e shkurtër dhe një ndarje e komunikuar me mesazh
Perry dhe Brand u takuan në vitin 2009, gjatë xhirimeve të filmit “Get Him to the Greek”. Lidhja e tyre përparoi me shpejtësi dhe në tetor të vitit 2010 çifti u martua në një ceremoni tradicionale hindu në Indi.
Vetëm 14 muaj më vonë, në dhjetor të vitit 2011, Brand i njoftoi këngëtares se dëshironte t’i jepte fund martesës. Perry ka rrëfyer se e mori vesh lajmin përmes një mesazhi në telefon, pak para se të ngjitej në skenë për të performuar.
Kjo periudhë e vështirë u përfshi edhe në dokumentarin “Katy Perry: Part of Me”, ku u pasqyruan disa prej momenteve më të rënda të jetës së saj.
Në një intervistë për revistën Vogue në vitin 2013, këngëtarja foli për ish-bashkëshortin dhe e përshkroi atë si kontrollues.
“Atij nuk i pëlqente që gjatë turneut unë isha shefja. Kjo më lëndoi shumë dhe sjellja e tij kontrolluese ishte shqetësuese”, u shpreh Perry.
Ajo ka treguar se në fillim e kishte fajësuar veten për fundin e lidhjes, por më vonë kishte mësuar një të vërtetë që nuk ishte e gatshme ta ndante me publikun.
“Për përfundimin e marrëdhënies ndjeva një përgjegjësi të madhe. Më pas mësova të vërtetën, por nuk mund ta tregoj domosdoshmërisht, sepse e kam ruajtur në kasafortën time për një ditë të keqe”, kishte deklaruar këngëtarja.
Perry nuk ka sqaruar asnjëherë se cilës të vërtetë i referohej dhe nuk ekzistojnë prova që ta lidhin atë me veprat penale për të cilat Brand u shpall fajtor.
Veprimet që shtuan tensionet mes çiftit
Gjatë martesës, disa episode të bëra publike krijuan reagime dhe ngritën pikëpyetje për marrëdhënien e tyre.
Disa javë para ndarjes, Brand u shfaq në një video duke hequr unazën e martesës, ndërsa bënte shaka për gratë që mund të takonte gjatë një turneu në universitetet amerikane. Ai i përshkroi vizitat në kampuset universitare si “një javë revolucioni” dhe foli për organizatat studentore të vajzave.
Gjatë së njëjtës video, aktori tha se do ta vendoste unazën “diku shumë, shumë të sigurt” ndërsa do të ishte larg shtëpisë.
Pakënaqësi te Perry shkaktoi edhe një fotografi që Brand publikoi pasi ajo ishte zgjuar, ku shfaqej në shtrat dhe pa grim. Sipas raportimeve të asaj kohe, këngëtarja e konsideroi këtë veprim shkelje të privatësisë dhe u zemërua. Fotografia u hoq më vonë.
Jeta e Katy Perry-t pas ndarjes
Pas divorcit nga Russell Brand, Perry nisi një lidhje të gjatë me aktorin Orlando Bloom. Çifti ka edhe një vajzë dhe marrëdhënia e tyre zgjati rreth një dekadë, përpara se ata të ndaheshin.
Sot, këngëtarja është në një lidhje me ish-kryeministrin kanadez Justin Trudeau. Ajo ende nuk ka bërë një deklaratë zyrtare për dënimin e ish-bashkëshortit, megjithëse verën e kaluar, gjatë një komunikimi me fansat, e kritikoi ashpër dhe tha se ai duhej të ishte “në burg”.
Mbyllja e procesit gjyqësor duket se ka hapur rrugën për mundësinë që Perry të flasë për atë kapitull të jetës së saj. Nëse autobiografia dhe dokumentari do të realizohen, mbetet për t’u parë nëse këngëtarja do të zbulojë sekretet që, sipas fjalëve të saj të mëparshme, i ka mbajtur të fshehura prej vitesh.