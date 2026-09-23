BE-ja synon finalizimin e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë brenda dhjetorit 2027

Bashkimi Evropian po përgatitet të konfirmojë zyrtarisht vitin 2027 si vitin e synuar për pranimin e Shqipërisë, përmes një plani të ri veprimi që do të shoqërohet me një listë objektivash thelbësorë. Tirana do të duhet t’i trajtojë këto prioritete për të përmbyllur të gjithë procesin brenda vitit të ardhshëm.
Sipas burimeve brenda Bashkimit Evropian, Komisioni Evropian është duke u angazhuar për ta çuar drejt përfundimit procesin e anëtarësimit të Shqipërisë brenda muajit dhjetor të vitit 2027. Ky afat, i cituar shpesh nga ana e Tiranës, do të marrë së shpejti një njohje formale në kuadër të udhërrëfyesve të rinj për zgjerimin e BE-së.
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Një plan konkret veprimi po hartohet nga Komisioni, i cili synon të mbështesë objektivin e shprehur të Shqipërisë për mbylljen e të gjithë kapitujve negociues gjatë fundit të vitit të ardhshëm. Ky instrument do të përcaktojë gjithashtu rezultatet prioritare për të adresuar mangësitë e mbetura në rrugën drejt anëtarësimit.
Autoritetet shqiptare kanë vendosur si objektiv strategjik dhjetorin e vitit 2027 për finalizimin e bisedimeve të pranimit. Ky synim është komunikuar vijimisht nga kryeministri Edi Rama si një kalendar i harmonizuar me Komisionin Evropian.
Megjithatë, deri më tani Brukseli ka shmangur përcaktimin e datave fikse për aderim, duke qenë se zgjerimi konsiderohet një rrugëtim i mbështetur në meritat konkrete të secilit vend. Një qëndrim të tillë e përforcoi edhe komisionerja e Zgjerimit, Marta Kos, në muajin korrik, kur deklaroi se: “Zgjerimi nuk udhëhiqet nga kalendarët, por sa më shumë që një shtet i afrohet fundit të fazës teknike, aq më shumë ne mund të flasim për horizonte kohore”.
Kjo qasje pritet të ndryshojë në të ardhmen e afërt. Gjatë fjalimit të saj mbi Gjendjen e Unionit javën e shkuar në Parlamentin Evropian, Presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen, paralajmëroi krijimin e një sërë udhërrëfyesish për vendet kandidate. Ajo theksoi se së shpejti do të propozohen plane rrugore për vendet më të avancuara në proces, duke përmendur në mënyrë specifike Ukrainën, Moldavinë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor si vende me perspektivë evropiane.
Këta udhërrëfyes pritet të përmbajnë horizonte kohore orientuese për t’u dhënë shteteve kandidate një sens më të qartë orientimi. Një strategji e ngjashme ishte përdorur edhe në vitin 2002, duke i hapur rrugën më pas valës së madhe të zgjerimit me dhjetë anëtarë të rinj.
Këto plane do të jenë pjesë integrale e paketës vjetore të zgjerimit të Komisionit, e cila pritet të publikohet në fund të muajit tetor. Ajo përfshin gjithashtu raporte vlerësimi dhe udhëzime specifike për çdo vend mbi hapat e ardhshëm.
Brenda këtij kuadri, Komisioni është duke përgatitur një raport përmbyllës mbi standardet, i cili mat nëse një vend kandidat i ka plotësuar kushtet për të konsideruar se kërkesat e anëtarësimit janë arritur, veçanërisht në fushat kyçe të drejtësisë dhe sundimit të ligjit.
Për rastin e Shqipërisë, synimi është që të përfshihet një listë me arritje kyçe, e cila evidenton reformat dhe veprimet e domosdoshme për të plotësuar boshllëqet e mbetura në përmbushjen e standardeve.
Kjo metodologji është provuar më parë me Malin e Zi, ku Komisioni përdori procesin e pikës përmbyllëse të referimit për të specifikuar reformat dhe produktet konkrete që duheshin ofruar. Një zyrtar i lartë i BE-së, i cili foli në kushte anonimiteti për shkak të natyrës sensitive të çështjes, konfirmoi se “Komisioni vuri re se kjo qasje funksionoi me sukses me Malin e Zi dhe tani synon ta replikojë atë”.
Qëllimi i listës së objektivave është t’u dërgojë një sinjal të qartë shteteve kandidate se ku ndodhen prioritetet reale, duke i motivuar ato të përmbyllin fazat e mbetura.