Homazhe prekëse nga ish-partnerja/ Charlotte D’Alessio kujton Presley Gerber: Ti e meritoje më shumë jetën

Humbja e parakohshme e Presley Gerber në moshën 27-vjeçare ka tronditur thellësisht rrethin e tij të ngushtë shoqëror. Ish-e dashura e tij, modelja Charlotte D’Alessio, ka ndarë me publikun dhimbjen e saj përmes disa imazheve dhe kujtimeve të përbashkëta.

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Ajo publikoi në llogarinë e saj në Instagram disa foto dhe video nga arkiva personale, duke shoqëruar postimet me fjalë prekëse për ish-partnerin.

“Përjetova një lidhje të sinqertë me ty dhe jam thellësisht mirënjohëse, e respektoj ekzistencën tënde. Ishte shumë pak koha që pate. Ishte shumë pak jeta që të dhanë. Jam tejet e revoltuar nga kjo ngjarje”, shprehu ajo në një nga mesazhet.

Në një tjetër dedikim, modelja shtoi: “Të dua Pres. Përjetësisht. Në qiell dhe në tokë. Të gjithë ne të duam pa masë. Shpresoj që ta ndjesh këtë dashuri”.

Përtej fjalëve, ajo ndau edhe momente të tjera nga periudha që kaluan bashkë.

Njëri prej filmimeve e paraqet Presley-n teksa rend drejt detit, i ndjekur nga një qen. “Kështu do të të ruaj në kujtesë përgjithmonë”, shkroi D’Alessio, duke përjetësuar një çast të tij larg vëmendjes publike dhe shkëlqimit të famës.

Çifti e nisi romancën e tyre në vitin 2017 dhe qëndruan së bashku për rreth dy vjet, me lidhjen që u bë zyrtare gjatë 2018-ës. Në atë kohë, të dy ishin emra të spikatur në industrinë e modës.

I biri i supermodeles Cindy Crawford dhe sipërmarrësit Rande Gerber u gjet pa jetë më 20 shtator në një qendër rehabilitimi në Santa Monica. Policia e zonës po trajton rastin si mbidozë të dyshuar, ndërsa hetuesit kanë deklaruar se për momentin nuk ka tregues të përfshirjes së një pale të tretë.

Ndarja e tij nga jeta ka nxitur një valë reagimesh nga miqtë e afërt dhe personalitete të njohura. Paris Hilton u shpreh “thellësisht e shkatërruar”, teksa Brooklyn Beckham e kujtoi Presley-n si “më të mrekullueshmin”.


Shtuar 23.09.2026 17:27

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