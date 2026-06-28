Analiza e psikologut për reagimin e Ramës ndaj protestuesve: Sjellja e një lideri kuptohet në momentin kur vihet përballë sfidës

Një i diplomuar në psikologji e ka cilësuar reagimin e kryeministrit Edi Rama ndaj protestave të mëdha, ku kërkohet dorëheqja e tij dhe largimi i qeverisë, si shfaqje të “ftohtësisë emocionale, egoizmit dhe manipulimit”.
Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Valdet Selimaj ndalet te sjellja e Ramës, i cili në një intervistë të fundit për media ndërkombëtare iu drejtua protestuesve me shprehjen “Fuck You”, duke argumentuar se kjo tregon shumë për psikologjinë që, sipas tij, qëndron pas mënyrës së tij të qeverisjes.
Të lidhura
None found
“Fyerja e protestuesve nga Edi Rama nuk është thjesht një pamje e keqe – mund të jetë një dritare në psikologjinë pas lidershipit të tij. Kjo video nuk është një diagnozë klinike. Është një analizë sjelljeje. E përmend triadën e errët sepse na jep gjuhën për të kuptuar disa modele toksike të lidershipit: -Narcisizmi: egoja, madhështia dhe armiqësia ndaj kritikave. (Tendencat narcisiste janë të ndryshme nga Çrregullimi Narcisist i Personalitetit (ÇPP). Dikush mund të ketë tendenca narcisiste pa pasur ÇPP) -Makiavelianizmi: manipulimi, kontrolli i imazhit dhe lojërat e pushtetit. -Tiparet e lidhura me psikopatinë: ftohtësia emocionale, mungesa e empatisë dhe shpërfillja agresive për të tjerët. (Njerëzit mund të kenë tendenca psikopatike dhe të mos kenë diagnostikuar Psikopati) Kur udhëheqësit i trajtojnë protestuesit me përbuzje, ata mund të zbulojnë më shumë sesa zemërim. Ata mund të zbulojnë se si e shohin pushtetin, si e shohin mospajtimin dhe si i shohin njerëzit që supozohet t’u shërbejnë. Një udhëheqës i shëndetshëm nuk ka nevojë ta poshtërojë publikun për t’u dukur i fortë. Një udhëheqës i shëndetshëm mund të tolerojë mosmarrëveshjet pa u bërë abuziv. Prandaj kjo ka rëndësi. Sepse testi i vërtetë i lidershipit nuk është se si sillet dikush kur lavdërohet. Është se si sillet kur sfidohet”, shprehet ai.