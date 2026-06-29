Aksident i rëndë/ Makina përplas për vdekje policin në pikën kufitare të Vërmicës, arrestohet shoferi nga Shqipëria (EMRI)

Mbrëmjen e djeshme, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Pikën Kufitare të Vërmicës, ku si pasojë e një aksidenti ka ndërruar jetë polici Rexhep Gashi.

Sipas informacioneve zyrtare të Policisë së Kosovës, ngjarja është raportuar rreth orës 02:40, pas mesnate. Veterani i UÇK-së, Rexhep Gashi dyshohet se është goditur për vdekje nga një automjet gjatë kryerjes së detyrës zyrtare.

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“Në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitet relevante policore, ndërsa vdekja e viktimës është konstatuar nga mjeku kujdestar.Me vendim të prokurorit të shtetit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thotë Policia e Kosovës.


Shtuar 29.06.2026 10:38

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