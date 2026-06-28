100 policë para Kryeministrisë, konfiskohen stolat metalikë të përdorur si barrierë pranë podiumit të protestës

Rreth 100 efektivë policie janë vendosur përpara Kryeministrisë, aty ku prej një jave protestuesit kanë kaluar natën në shenjë revolte qytetare, duke kërkuar largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit Edi Rama.

Pas largimit me forcë të qytetarëve protestues, u ndërmor edhe sekuestrimi i stolave metalikë që ata i përdornin gjatë mbrëmjes si barrierë sigurie në zonën e podiumit të improvizuar, nga ku shprehnin pakënaqësitë e tyre.

Të lidhura

None found

Ndërkohë, sot pritet të zhvillohet protesta e 29-të kundër qeverisë, ku kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Organizatorët kanë bërë të ditur se tubimet do të vijojnë deri në realizimin e kësaj kërkese, ndërsa u kanë bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë masivisht në atë që e cilësojnë si protestën e 29-të radhazi.


Shtuar 28.06.2026 12:23

Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht

Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht
Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër

Protesta/ Artan Hoxha: Rama ka futur në punë anti-terrorin dhe SHISH, 173 persona në filtër
Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë
Sherr në Durrës, plagoset 45-vjeçari, policia në kërkim të autorëve

Sherr në Durrës, plagoset 45-vjeçari, policia në kërkim të autorëve
Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00

Nesër mbahet seanca plenare, protestuesit paralajmërojnë tubim para Parlamentit në 10:00
Thirrje kundër Ramës dhe marshim në Tiranë, protestuesit mbushin rrugët kryesore

Thirrje kundër Ramës dhe marshim në Tiranë, protestuesit mbushin rrugët kryesore
Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër

Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër
Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria

Protesta zhvendoset nesër para Parlamentit, thirrja e protestuesit: T’u bëjmë të qartë se nuk na përfaqësojnë! Në mbrëmje rikthim te Kryeministria
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio