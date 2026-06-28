100 policë para Kryeministrisë, konfiskohen stolat metalikë të përdorur si barrierë pranë podiumit të protestës

Rreth 100 efektivë policie janë vendosur përpara Kryeministrisë, aty ku prej një jave protestuesit kanë kaluar natën në shenjë revolte qytetare, duke kërkuar largimin e qeverisë dhe dorëheqjen e panegociueshme të kryeministrit Edi Rama.
Pas largimit me forcë të qytetarëve protestues, u ndërmor edhe sekuestrimi i stolave metalikë që ata i përdornin gjatë mbrëmjes si barrierë sigurie në zonën e podiumit të improvizuar, nga ku shprehnin pakënaqësitë e tyre.
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Ndërkohë, sot pritet të zhvillohet protesta e 29-të kundër qeverisë, ku kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Organizatorët kanë bërë të ditur se tubimet do të vijojnë deri në realizimin e kësaj kërkese, ndërsa u kanë bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë masivisht në atë që e cilësojnë si protestën e 29-të radhazi.