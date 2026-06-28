Ushtarët e KFOR-it garojnë në disa disiplina në sfidën e zhvilluar në Novosellë

Një pjesë e ushtarëve të KFOR-it në Kosovë e kaluan të dielën në aktivitet, duke marrë pjesë në “Wolverine Challenge”, një garë e organizuar në kampin e Novosellës. Në këtë sfidë u përfshinë 11 ekipe nga 9 shtete të ndryshme që kontribuojnë në misionin e NATO-s.
Në njoftimin e misionit thuhet se bëhet fjalë për një garë kërkuese, e cila vë në provë forcën dhe qëndrueshmërinë fizike. Disiplinat e përfshira në të ishin vrapimi, ngritja e peshave, ushtrimet me peshën e trupit, si dhe shtyrja e tërheqja e automjeteve ushtarake.
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Sipas KFOR-it, vendin e parë në këtë garë e fitoi Lituania, ndërsa pas saj u renditën Sllovakia dhe Letonia.
Po ashtu, në njoftim theksohet se aktivitete të tilla stërvitore ndihmojnë në rritjen e ndërveprimit, forcojnë kohezionin mes personelit shumëkombësh dhe shtojnë gatishmërinë operacionale të nevojshme për mbështetjen e misionit të KFOR-it, si dhe për të kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë.