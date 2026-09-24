Tre vjet pas sulmit në Banjskë, Kurti: Përgjegjësit do të përballen me drejtësinë e Kosovës

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka përkujtuar sulmin e armatosur të ndodhur më 24 shtator 2023 në Banjskë të Zveçanit, ku humbi jetën rreshteri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku.
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Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kurti e nderoi Bunjakun si “hero të Kosovës”, duke vlerësuar se ai ra në krye të detyrës, në mbrojtje të rendit dhe ligjit, sovranitetit shtetëror dhe tërësisë territoriale të vendit.
Sipas kryeministrit, sulmi u ndërmor nga një grup terrorist paraushtarak, i organizuar, drejtuar dhe financuar nga Beogradi, nën udhëheqjen e Millan Radoiçiqit. Ai tha se synimi ishte nxitja e një konflikti të armatosur dhe gjakderdhjes në një manastir ortodoks të shekullit XIV, e më pas aneksimi i veriut të Kosovës.
Kurti theksoi se ky plan dështoi falë vendosmërisë dhe profesionalizmit të zyrtarëve të rendit, inteligjencës, politikës dhe shoqërisë, të cilët vepruan për mbrojtjen e Republikës, paqes, të drejtave dhe sigurisë së të gjithëve.
Ai deklaroi se shteti i Kosovës nuk do të ndalë përpjekjet për gjetjen e të gjithë personave përgjegjës, derisa ata të dalin para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar.
“Në orët e para të mëngjesit të 24 shtatorit 2023, në fshatin Banjskë të Zveçanit ra në krye të detyrës për sundim të ligjit, në mbrojtje të sovranitetit shtetëror dhe tërësisë territoriale të Republikës sonë, rreshteri i Policisë, tash hero i Kosovës, Afrim Bunjaku”, shkroi Kurti.
Ai shtoi se në vendin ku ndodhi sulmi, rruga mban sot emrin e heroit Afrim Bunjaku. Gjatë aksionit të asaj dite u vranë tre kriminelë, ndërsa tre të tjerë ndodhen në burg që prej asaj kohe.
“Të gjithë të tjerët do të përgjigjen para drejtësisë në vendin tonë herët a vonë. Shteti ynë asnjëherë nuk do të heqë dorë nga kërkimi i tyre, derisa të gjithë të kenë marrë gjykimin e drejtësisë dhe dënimin e merituar”, u shpreh kryeministri.
Kurti theksoi gjithashtu se, megjithëse sulmi shkaktoi dëme dhe vuajtje, rezultati ishte fitorja e Kosovës.
“Ata na kanë bërë dëm e shkaktuar vuajtje, por ne kemi fituar. Shteti ynë i pavarur, Republika e Kosovës, ka ngadhënjyer mbi agresionin dhe krimin, heroi mbi terroristët”, deklaroi ai.
Postimin e tij, kryeministri e përmbylli me homazhin: “Lavdi jetës dhe veprës së rreshterit, heroit Afrim Bunjakut!”