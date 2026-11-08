Raiffeisen Bank nën hetim për dyshimin e hyrjes së paautorizuar në llogarinë e Përparim Ramës

Prokuroria Themelore në Prishtinë i ka kërkuar Policisë së Kosovës të nisë hetimet për një incident të sigurisë financiare në Raiffeisen Bank.
Nisma hetimore erdhi pas dyshimeve se një punonjës i bankës kishte hyrë pa autorizim në llogarinë bankare të kryetarit të Komunës së Prishtinës, Përparim Rama. Sipas burimeve nga organet e rendit, i dyshuari është identifikuar si Albion Ferati.
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Hetuesit ende nuk kanë përcaktuar nëse ndërhyrja e dyshuar lidhej me motive personale apo profesionale.
Raiffeisen Bank ka konfirmuar se ka pranuar ankesën e Ramës dhe se ka nisur verifikimet e brendshme. Banka gjithashtu bëri të ditur se ka marrë masat e nevojshme dhe ua ka përcjellë çështjen institucioneve shtetërore për hetime të mëtejshme.