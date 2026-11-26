Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka kërkuar nga Serbia që të ndalojë dhe dorëzojë Milan Radoiçiqin, personin që organizoi sulmin e armatosur në Banjskë në shtator të vitit 2023. Këtë apel ai e shprehu të mërkurën në Bruksel, pak para se të niste Samiti BE–Ballkani Perëndimor.
Sipas deklaratës së transmetuar nga RTV Dukagjini, Kurti theksoi se kapja e Radoiçiqit është thelbësore për shtetin e së drejtës dhe për përballjen me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ai kujtoi se gjatë sulmit në Banjskë, të cilin e cilësoi si një pritë të organizuar nga Radoiçiqi së bashku me 44 bashkëpunëtorë të armatosur, humbi jetën rreshteri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku.
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Kryeministri deklaroi gjithashtu se Radoiçiqi ende gëzon liri lëvizjeje në Serbi dhe se, gjatë kohës së ish-presidentit Aleksandar Vuçiq, ai kishte qenë më pranë tij sesa vetë truprojat e presidentit. Duke iu drejtuar qeverisë së re në Beograd, Kurti tha: “Shpresojmë që kjo situatë të ndryshojë tashmë.”
Në të njëjtën deklaratë, Kurti kërkoi që Kosovës t’i njihet statusi i shtetit kandidat për aderim në Bashkimin Evropian. Ai theksoi se Kosova mbetet i vetmi vend i rajonit pa këtë status, edhe pse e ka paraqitur kërkesën rreth katër vjet më parë, dhe shtoi se nuk kërkon trajtim preferencial, por vlerësimin e progresit në demokraci, ekonomi dhe sundim të ligjit. Sipas Agjencisë Telegrafike Shqiptare (ATSH), Kurti shprehu pritshmërinë që në Këshillin Evropian të dhjetorit Komisionit Evropian t’i kërkohet mendimi për aplikimin e Kosovës.
Kërkesa e Kurtit vjen pak ditë pasi Gjykata Supreme e Beogradit, sipas raportimeve, ka vendosur masën e paraburgimit deri në 30 ditë dhe ka lëshuar urdhër arresti për Radoiçiqin, i cili ka pranuar përgjegjësinë për organizimin e sulmit. Serbia, e cila ende nuk e njeh shtetin e Kosovës, nuk mori pjesë në samitin e Brukselit, ku liderët e BE-së dhe të Ballkanit Perëndimor aprovuan një deklaratë me 20 pika që, ndër të tjera, ripohon përkrahjen për dialogun Kosovë–Serbi.
Deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, nga Beogradi nuk pati asnjë reagim zyrtar ndaj thirrjes së kryeministrit Kurti.