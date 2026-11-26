Shpenzimet e Kosovës për mbrojtjen janë afërsisht dymbëdhjetë herë më të ulëta se ato të Serbisë dhe pajisjet për Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK) vijnë nga vendet aleate e partnere të NATO-s. Megjithatë, një pjesë e shtypit në Beograd e paraqet fuqizimin e ushtrisë së shtetit të Kosovës si një rrezik.
Pasditen e së mërkurës, gazeta Veçernje Novosti, duke cituar portalin Alo, publikoi raportin e Qeverisë së Kosovës për investimet në FSK me titullin “Kurti po armatoset rrezikshëm”. Në artikull përdoren terma si “të ashtuquajturat FSK”, por nuk paraqitet asnjë provë për ndonjë qëllim sulmues të institucioneve të Kosovës.
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Sipas raportit që Qeveria e Kosovës bëri publik këtë javë, armatimi dhe municionet për FSK-në janë siguruar nga shtatë shtete aleate. Në sektorin e mbrojtjes janë lidhur marrëveshje dypalëshe me Shtetet e Bashkuara, Turqinë, Mbretërinë e Bashkuar, Gjermaninë, Italinë, Shqipërinë, Malin e Zi, Kroacinë dhe Maqedoninë e Veriut.
Po sipas këtij dokumenti, 3,325 anëtarë të FSK-së janë trajnuar në akademitë e vendeve aleate. Në vitin 2025 Kosova organizoi stërvitjen ushtarake ndërkombëtare “Defender Europe”. Ekzekutivi ka bërë të ditur gjithashtu se po përgatitet blerja e helikopterëve amerikanë Black Hawk dhe se është firmosur kontrata për ngritjen e fabrikës së parë të municioneve në Kosovë.
Sistemet që mediat serbe i quajnë “raketa” janë në pjesën më të madhe armë kundërtanke, si Javelin, Panzerfaust 3 dhe OMTAS, të cilat shërbejnë për mbrojtje. Departamenti amerikan i Shtetit miratoi në janar të vitit 2024 shitjen e 246 raketave Javelin për Kosovën, me një vlerë rreth 75 milionë dollarë.
Agjencia amerikane për Bashkëpunim në Mbrojtje (DSCA) theksoi atëherë se kjo shitje rrit aftësinë e Kosovës për të mbrojtur sovranitetin dhe tërësinë e saj territoriale. Ajo shtoi se blerja “nuk do ta ndryshojë ekuilibrin bazë ushtarak në rajon”.
Shifrat e Institutit Ndërkombëtar të Stokholmit për Kërkime të Paqes (SIPRI) tregojnë se Serbia në vitin 2025 shpenzoi për ushtrinë rreth 2,78 miliardë dollarë, ose rreth 2,8 për qind të produktit të brendshëm bruto. Kosova shpenzoi rreth 234,5 milionë dollarë, ose rreth 1,9 për qind. Kështu, buxheti ushtarak i Serbisë është pothuajse dymbëdhjetë herë më i madh se i Kosovës.
Serbia vijon të blejë armatim si nga Perëndimi ashtu edhe nga Lindja, përfshirë avionët luftarakë francezë Rafale dhe sistemet kundërajrore kineze. Mediat që e shohin si kërcënim armatimin e FSK-së nga aleatët e NATO-s rrallë i përmendin këto blerje.
Shndërrimi i FSK-së në ushtri mbështetet në ligjet që Kuvendi i Republikës së Kosovës i miratoi në vitin 2018. Këtë e pranon edhe shkrimi i botuar në Beograd, ndonëse e trajton si çështje “kontestuese”.
TITULLI: Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore ekziston që prej vitit 2018, por në Beograd paraqitet si plan për “marrjen” e kishave
PERMBAJTJA:
Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore ushtron veprimtarinë në Kosovë që nga viti 2018, ndërsa projektligji që e kthen atë në agjenci qendrore ka marrë vetëm miratimin në lexim të parë. Sidoqoftë, gazeta Veçernje Novosti në Beograd e paraqet këtë projektligj si një plan për t’i marrë kishat serbe.
Në shkrimin e publikuar të enjten në mëngjes, gazeta pohon se Prishtina synon të vendosë nën kontroll trashëgiminë kulturore serbe. Në titull thuhet se inspektorët “do të mund t’i ndjekin murgjit” e Kishës Ortodokse Serbe. Në vetë artikullin e gazetës pranohet se mbikëqyrja e trashëgimisë kulturore ekziston, por ajo trajtohet si diçka kontestuese.
Sipas Radios Evropa e Lirë, Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore ekziston që nga viti 2018 dhe vepron në kuadër të Ministrisë së Kulturës. Me ligjin e ri, ai kalon nga statusi i departamentit në atë të një agjencie qendrore.
Gjatë prezantimit të projektligjit në Kuvend, ministrja e Kulturës, Saranda Bogujevci, deklaroi se bëhet fjalë për riorganizimin e një inspektorati që tashmë funksionon. Ajo sqaroi se inspektorati edhe sot ka të drejtë të ndërhyjë kur punimet kryhen pa leje dhe se kjo kompetencë nuk ndryshon me ligjin e ri.
Në arsyetimin e Qeverisë së Kosovës thuhet se projektligji përcakton themelimin, organizimin dhe funksionimin e inspektoratit si organ ekzekutiv. Ky organ kontrollon kushtet në të cilat ruhen asetet e trashëgimisë kulturore dhe merr masa mbrojtëse kur është e nevojshme.
Kuvendi i Republikës së Kosovës e miratoi projektligjin në lexim të parë më 20 nëntor. Tani ai shqyrtohet në komisionin përkatës, ku trajtohen vërejtjet e palëve të interesuara dhe amendamentet. Më pas, teksti kthehet në Kuvend për lexim të dytë.
Lista Serbe ka paraqitur pesë amendamente, të cilat kërkojnë që në ligj të përcaktohet qartë se respektohen Ligji për Zonat e Veçanta të Mbrojtura dhe Ligji për Lirinë Fetare. Edhe ministri për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, ka kërkuar që projektligji të përputhet me legjislacionin aktual dhe me garancitë kushtetuese.
Ligji për Zonat e Veçanta të Mbrojtura, i cili mbron manastiret dhe kishat ortodokse serbe në Kosovë, mbetet në fuqi. Projektligji për inspektoratin nuk e shfuqizon atë.