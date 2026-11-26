Një projektligj që synon ta shndërrojë Inspektoratin e Trashëgimisë Kulturore në Kosovë në agjenci qendrore është miratuar vetëm në lexim të parë, por gazeta serbe Veçernje Novosti e ka paraqitur këtë nismë si përpjekje të Prishtinës për të vënë nën kontroll kishat e Kishës Ortodokse Serbe. Në realitet, ky inspektorat ekziston dhe ushtron funksionet e tij që nga viti 2018, në kuadër të Ministrisë së Kulturës.
Në artikullin e botuar të enjten në mëngjes, gazeta e Beogradit pretendon se autoritetet e Kosovës po përgatiten të kontrollojnë trashëgiminë kulturore serbe, duke shkruar në titull se inspektorët e rinj “mund t’i ndjekin murgjit” e kishës ortodokse serbe. Megjithatë, sipas Radios Evropa e Lirë, ndryshimi kryesor që sjell projektligji është kalimi i inspektoratit nga statusi i departamentit në atë të një agjencie qendrore ekzekutive.
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Ministrja e Kulturës, Saranda Bogujevci, gjatë prezantimit të projektligjit në Kuvend, sqaroi se bëhet fjalë për një riorganizim të një strukture që tashmë është aktive. Ajo theksoi se inspektorati ka pasur dhe vazhdon të ketë autoritetin të ndërhyjë kur konstatohen punime pa leje, dhe se kjo kompetencë nuk pëson ndryshime me legjislacionin e ri.
Sipas arsyetimit të Qeverisë së Kosovës, projektligji përcakton themelimin, organizimin dhe mënyrën e funksionimit të inspektoratit si organ ekzekutiv. Roli i tij është të monitorojë kushtet në të cilat ruhen asetet e trashëgimisë kulturore dhe të ndërmarrë masa mbrojtëse kur situata e kërkon.
Kuvendi i Kosovës e miratoi projektligjin në lexim të parë më 20 nëntor. Tani ai ndodhet në shqyrtim në komisionin përkatës, ku po trajtohen vërejtjet e palëve të interesuara dhe amendamentet e propozuara. Pas këtij procesi, teksti do të kthehet në Kuvend për lexim të dytë.
Lista Serbe ka dorëzuar pesë amendamente që kërkojnë që në tekstin e ligjit të përfshihet në mënyrë eksplicite respektimi i Ligjit për Zonat e Veçanta të Mbrojtura dhe Ligjit për Lirinë Fetare. Edhe ministri për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, ka propozuar që projektligji të harmonizohet me legjislacionin ekzistues dhe me garancitë kushtetuese.
Ligji për Zonat e Veçanta të Mbrojtura, i cili mbron manastiret dhe kishat ortodokse serbe në territorin e Kosovës, vazhdon të mbetet plotësisht në fuqi. Projektligji për inspektoratin nuk e shfuqizon atë dhe nuk ndryshon këtë mbrojtje ligjore.