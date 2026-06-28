Policia verifikon serbët në hyrje të Gazimestanit

Serbët kanë filluar tashmë të grumbullohen në Gazimestan, pranë Obiliqit, për shënimin e të ashtuquajturit Vidovdan.
Në hyrje, policia po kryen kontrolle për të parë nëse pjesëmarrësit kanë me vete simbole që nxisin urrejtje ndëretnike.
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Burime policore në terren kanë bërë të ditur se deri në këtë fazë gjendja ka qenë e qetë dhe pritet që e tillë të mbetet deri në përfundim.
Po ashtu, kp ka mësuar se forcat e policisë janë shtuar tashmë, ndërsa po monitorojnë situatën dhe po ofrojnë siguri për qytetarët.