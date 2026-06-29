Polici Rexhep Zenel Gashi humb jetën pasi u godit nga një veturë në Pikën Kufitare në Morinë, i dyshuari shtetas i Shqipërisë

Rexhep Zenel Gashi, pjesëtar i Policisë së Kosovës dhe veteran i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ka vdekur si pasojë e një aksidenti trafiku që ndodhi në Pikën Kufitare në Morinë.

Lajmin e kanë bërë publik familjarët përmes një postimi në Facebook, ku kanë njoftuar se ngjarja tragjike ndodhi në orët e para të mëngjesit në vendin e tij të punës.

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Sipas njoftimit të familjes, i ndjeri kishte dalë për të marrë ajër të pastër kur u godit nga një veturë.

“Me pikëllim të thellë ju njoftoj se sot, në orët e para të mëngjesit, në vendin e punës, në Pikën Kufitare në Morinë, si pasojë e një aksidenti tragjik trafiku, ndërroi jetë kushëriri im, Rexhep Zenel Gashi, pjesëtar i Policisë së Kosovës dhe veteran i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Sipas informatave të para, ai kishte dalë për të marrë ajër të pastër kur u godit nga një veturë. Për kohën e ceremonisë së varrimit do t’ju njoftojmë me kohë”, thuhet në njoftimin e familjarëve.

Ndërkaq, Policia ka dhënë detaje shtesë për rastin, duke bërë të ditur se më 29.06.2026, rreth orës 02:40, në Pikën e Kalimit Kufitar në Vërmicë është raportuar një aksident trafiku me pasoja fatale.

Sipas policisë, viktima është goditur nga një veturë që drejtohej nga një i dyshuar mashkull, shtetas i Shqipërisë.

Në vendin ku ndodhi ngjarja kanë intervenuar të gjitha njësitë përkatëse të policisë, si edhe ekipi i emergjencës.

Mjeku kujdestar e ka konstatuar vdekjen e viktimës në vendin e ngjarjes.

Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion, ndërsa i dyshuari është ndaluar në mbajtje.


Shtuar 29.06.2026 09:19

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