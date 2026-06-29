Pas vdekjes së policit në Vërmicë, Sindikata e Policisë kërkon sigurim jetësor për zyrtarët policorë

Sindikata e Policisë së Kosovës ka reaguar ndaj vdekjes tragjike të policit Rexhep Gashi, i cili humbi jetën pasi u godit nga një veturë gjatë kryerjes së detyrës në Vërmicë.

Në një komunikatë për media, SPK ka theksuar se rasti i humbjes së jetës së një polici në krye të detyrës e sjell sërish në fokus, sipas saj, nevojën urgjente për adresimin e çështjeve thelbësore për zyrtarët policorë, në veçanti sigurimin jetësor dhe atë shëndetësor.

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“Policia e Kosovës kryen detyra me përgjegjësi të lartë dhe shpesh në kushte me rrezik të shtuar për jetën dhe shëndetin e tyre”, thuhet në njoftim.

Sindikata u ka bërë thirrje institucioneve përgjegjëse që të veprojnë sa më shpejt me masa konkrete për zgjidhjen e këtyre çështjeve të hershme, në mënyrë që zyrtarëve policorë t’u sigurohet mbrojtja dhe mbështetja që meritojnë.


Shtuar 29.06.2026 17:34

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