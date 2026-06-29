OVL-UÇK paralajmëron konferencë për media sot në Prishtinë

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka njoftuar se gjatë ditës së sotme do të mbajë një konferencë për media, në të cilën pritet të flitet për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me organizatën dhe zhvillimet e fundit.
Takimi me gazetarët është caktuar të mbahet në zyrat e OVL-UÇK-së në Prishtinë, me fillim nga ora 13:00.
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Ende nuk janë publikuar hollësi të tjera lidhur me temat që do të diskutohen apo motivet për thirrjen e kësaj konference.
Në raste të tilla, konferencat e kësaj natyre zakonisht shfrytëzohen për të paraqitur qëndrimet e organizatës mbi çështjet e veteranëve, zhvillimet politike dhe proceset që prekin drejtpërdrejt ish-pjesëtarët e UÇK-së.
Më shumë të dhëna për mediat pritet të bëhen të ditura gjatë konferencës ose pas përmbylljes së saj.